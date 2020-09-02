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РБК
РБК

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии пытался выйти на связь с послом России в республике, однако пока не получил ответа. Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова, передает радиостанция «Эхо Москвы».В источнике
С чего всё началось
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции несколько раз пытался связаться с посолом России в республике

Члены совета, подчеркнула Колесникова, готовы объяснить свою позицию и точку зрения. У организации есть позиция - в Белоруссии любят россиян, а в России белорусов. Единственный, кто толкает республику назад, по мнению Колесниковой – это нынешний белорусский президент Александр Лукашенко.
Эхо Москвывчера в 15:32
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RT на русском

В оппозиции Белоруссии заявили, что пытались связаться с послом России

RT на русскомвчера в 16:56
Коммерсантъ

Белорусская оппозиция не смогла связаться с российским послом

Коммерсантъ17:39
Газета.Ru

Оппозиция Белоруссии пыталась связаться с российским послом

Газета.Ru17:31
РБК

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

РБКвчера в 16:59
РИА Новости

Колесникова рассказала о попытках связаться с послом России в Белоруссии

РИА Новости18:55
Lenta.ru

Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Lenta.ruвчера в 15:55
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции несколько раз пытался связаться с посолом России в республике

Эхо Москвывчера в 15:32

«Приложило ли к этому руку российское правительство?» - немецкие читатели реагируют на ситуацию с Навальным

Естественно, накачивать ситуацию стараются и представители так называемой «непримиримой» российской оппозиции, к которым (особенно к тем, с которыми Алексей Навальный контактировал перед резким ухудшением самочувствия) и самим немало вопросов.
«Приложило ли к этому руку российское правительство?» - немецкие читатели реагируют на ситуацию с Навальным
Военное обозрение23:32

Создатели «Игры престолов» снимут для Netflix фантастический сериал

За основу сюжета будет взята трилогия "Задача трёх тел" Лю Цысиня Авторы суперуспешного телесериала HBO Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс и Александр Ву займутся разработкой нового проекта для стримингового сервиса.
Inc-news.ruвчера в 13:48
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Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".
РИА Новости21:34
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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русскомвчера в 08:20
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ОАО РЖД меняет условия отправок в порты северо-запада

ОАО РЖД меняет условия отправок в порты северо-запада Не дождавшись выполнения Кузбассом обязательств по объемам отгрузки угля в порты северо-запада, ОАО РЖД отменяет скидку на его перевозку в размере 12,8%.
Коммерсантъвчера в 14:14

Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24вчера в 12:20
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МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17