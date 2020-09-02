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РБК
РБК

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии пытался выйти на связь с послом России в республике, однако пока не получил ответа. Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова, передает радиостанция «Эхо Москвы».В источнике
С чего всё началось
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции несколько раз пытался связаться с посолом России в республике

Члены совета, подчеркнула Колесникова, готовы объяснить свою позицию и точку зрения. У организации есть позиция - в Белоруссии любят россиян, а в России белорусов. Единственный, кто толкает республику назад, по мнению Колесниковой – это нынешний белорусский президент Александр Лукашенко.
Эхо Москвывчера в 15:32
Подробнее о событии
РИА Новости

Колесникова рассказала о попытках связаться с послом России в Белоруссии

РИА Новости18:55
Коммерсантъ

Белорусская оппозиция не смогла связаться с российским послом

Коммерсантъ17:39
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции несколько раз пытался связаться с посолом России в республике

Эхо Москвывчера в 15:32
РБК

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

РБКвчера в 16:59
RT на русском

В оппозиции Белоруссии заявили, что пытались связаться с послом России

RT на русскомвчера в 16:56
Lenta.ru

Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Lenta.ruвчера в 15:55
Газета.Ru

Оппозиция Белоруссии пыталась связаться с российским послом

Газета.Ru17:31

Суперкомпьютеры помогли понять механизм появления черных дыр

С помощью серии экспериментов на нескольких суперкомпьютерах ученым из Пенсильванского университета удалось смоделировать появление черной дыры при столкновении двух нейтронных звезд и определить признаки, по которым такое столкновение можно зафиксировать в космосе.
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МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17

В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

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Газета.Ruвчера в 14:58
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