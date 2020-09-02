Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Общественная служба новостей 7

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии пытался выйти на связь с послом России в республике, однако пока не получил ответа. Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова, передает радиостанция «Эхо Москвы».