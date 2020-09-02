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РБК
РБК

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии пытался выйти на связь с послом России в республике, однако пока не получил ответа. Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова, передает радиостанция «Эхо Москвы».В источнике
С чего всё началось
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции несколько раз пытался связаться с посолом России в республике

Члены совета, подчеркнула Колесникова, готовы объяснить свою позицию и точку зрения. У организации есть позиция - в Белоруссии любят россиян, а в России белорусов. Единственный, кто толкает республику назад, по мнению Колесниковой – это нынешний белорусский президент Александр Лукашенко.
Эхо Москвывчера в 15:32
Подробнее о событии
РИА Новости

Колесникова рассказала о попытках связаться с послом России в Белоруссии

РИА Новости18:55
RT на русском

В оппозиции Белоруссии заявили, что пытались связаться с послом России

RT на русскомвчера в 16:56
Газета.Ru

Оппозиция Белоруссии пыталась связаться с российским послом

Газета.Ru17:31
РБК

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

РБКвчера в 16:59
Коммерсантъ

Белорусская оппозиция не смогла связаться с российским послом

Коммерсантъ17:39
Lenta.ru

Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Lenta.ruвчера в 15:55
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции несколько раз пытался связаться с посолом России в республике

Эхо Москвывчера в 15:32

Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости20:29
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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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«Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Казанский "Ак Барс" завоевал Кубок открытия, обыграв в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 столичный ЦСКА - 3:2. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.
Российская газетавчера в 15:21

Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газетавчера в 08:23
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Названы главные причины гибели сибирских лесов

До конца 2020 года в лесах Сибирского федерального округа из-за массового повреждения насаждений вредителями и пожарами ожидается напряженная санитарная обстановка, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
РИА Новости19:41