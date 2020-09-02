Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии
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Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии пытался выйти на связь с послом России в республике, однако пока не получил ответа. Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова, передает радиостанция «Эхо Москвы».В источнике
С чего всё началось
Координационный совет белорусской оппозиции несколько раз пытался связаться с послом России в республике
Члены совета, подчеркнула Колесникова, готовы объяснить свою позицию и точку зрения. У организации есть позиция - в Белоруссии любят россиян, а в России белорусов. Единственный, кто толкает республику назад, по мнению Колесниковой – это нынешний белорусский президент Александр Лукашенко.
Эхо Москвывчера в 15:32
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