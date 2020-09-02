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РБК
РБК

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии пытался выйти на связь с послом России в республике, однако пока не получил ответа. Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова, передает радиостанция «Эхо Москвы».В источнике
С чего всё началось
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции несколько раз пытался связаться с послом России в республике

Члены совета, подчеркнула Колесникова, готовы объяснить свою позицию и точку зрения. У организации есть позиция - в Белоруссии любят россиян, а в России белорусов. Единственный, кто толкает республику назад, по мнению Колесниковой – это нынешний белорусский президент Александр Лукашенко.
Эхо Москвывчера в 15:32
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РИА Новости

Колесникова рассказала о попытках связаться с послом России в Белоруссии

РИА Новости18:55
Lenta.ru

Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Lenta.ruвчера в 15:55
Газета.Ru

Оппозиция Белоруссии пыталась связаться с российским послом

Газета.Ru17:31
РБК

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

РБКвчера в 16:59
RT на русском

В оппозиции Белоруссии заявили, что пытались связаться с послом России

RT на русскомвчера в 16:56
Коммерсантъ

Белорусская оппозиция не смогла связаться с российским послом

Коммерсантъ17:39
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции несколько раз пытался связаться с послом России в республике

Эхо Москвывчера в 15:32
КП - Беларусь

«Говорят, наши послания дошли»: В Координационном совете рассказали о попытках связаться с послом России в Беларуси

КП - Беларусь02:32

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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