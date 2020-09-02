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РИА Новости
РИА Новости

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Координационный совет оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с российским послом в республике Дмитрием Мезенцевым, заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" член президиума объединения Мария Колесникова.В источнике
С чего всё началось
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции несколько раз пытался связаться с посолом России в республике

Члены совета, подчеркнула Колесникова, готовы объяснить свою позицию и точку зрения. У организации есть позиция - в Белоруссии любят россиян, а в России белорусов. Единственный, кто толкает республику назад, по мнению Колесниковой – это нынешний белорусский президент Александр Лукашенко.
Эхо Москвывчера в 15:32
Подробнее о событии
Lenta.ru

Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Lenta.ruвчера в 15:55
Газета.Ru

Оппозиция Белоруссии пыталась связаться с российским послом

Газета.Ru17:31
РБК

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

РБКвчера в 16:59
RT на русском

В оппозиции Белоруссии заявили, что пытались связаться с послом России

RT на русскомвчера в 16:56
Коммерсантъ

Белорусская оппозиция не смогла связаться с российским послом

Коммерсантъ17:39
Эхо Москвы

Координационный совет белорусской оппозиции несколько раз пытался связаться с посолом России в республике

Эхо Москвывчера в 15:32
РИА Новости

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

РИА Новостивчера в 15:31

В РФ отзывают 252 автомобиля Volvo из-за перегрева двигателя

Росстандарт сообщил о необходимости проведения отзывной кампании, причем акция затрагивает шведские автомобили Вольво, в которых отмечается риск перегрева силовых агрегатов из-за проблем в системе охлаждения.
В РФ отзывают 252 автомобиля Volvo из-за перегрева двигателя
ToDay News Ufaвчера в 08:42

В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, в котором утверждается, что якобы Россия пытается распространять ложные сведения о психическом здоровье кандидата в президенты Джо Байдена.
Газета.Ruвчера в 14:58
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В федеральной прокуратуре ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определённого лица или было ли оно связано с определённым вопросом», — отмечается в ответе ведомства на запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального.
RT на русскомвчера в 03:42
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Стало известно о желании Лукашенко создать украинско-белорусский союз

Бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе.
Lenta.ruвчера в 16:17
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Reuters: США и ЕС ведут переговоры по санкциям против Белоруссии

Возможные санкции против Белоруссии стали темой обсуждения правительств Канады, США, ЕС, Великобритании, сообщает 2 сентября Reuters, ссылаясь на источник в правительственных кругах Канады.
ИА Красная Веснавчера в 12:57
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Zetta отложила выпуск первого российского электромобиля

Запуск первого серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 года из-за того, что она не получила займа в размере 99,9 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).
Известиявчера в 05:51
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Спутник связи для Анголы запустят в марте 2022 года

Запуск спутника связи «Ангосат-2» запланирован на март 2022 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию компании «Информационные спутниковые системы» имени М. Ф. Решетнева, которая ведёт работу над созданием для Анголы данного аппарата.
Аргументы и Факты1 сентября в 09:14
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