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РИА Новости
РИА Новости

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. "Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости. На уточняющий вопрос Казак добавила, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому "делу Координационного совета", возбужденному по статье о попытке захвата власти.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак. Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. "Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости.
РИА Новостивчера в 08:53
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Дождь

Что сейчас происходит с членами президиума Координационного совета оппозиции Беларуси. Главное

Дождьвчера в 12:59
ТАСС

Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

ТАССвчера в 09:17
РБК

Адвокат назвала Колесникову подозреваемой по делу о захвате власти

РБКвчера в 08:50
RT на русском

Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:06
РИА Новости

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

РИА Новостивчера в 08:53
Интерфакс

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Интерфаксвчера в 09:07
Коммерсантъ

Колесникова проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Коммерсантъвчера в 08:36
КП - Беларусь

Адвокат Колесниковой: Она подозреваемая в уголовном деле о попытке захвата власти

КП - Беларусьвчера в 08:46

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
Российская газетавчера в 14:50
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В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за коронавируса

Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом запретил проведение свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий в связи с резким ростом числа инфицированных.
RT на русскомвчера в 04:33
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Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
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Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», — указано в сообщении Центра.
REGNUMвчера в 12:29
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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