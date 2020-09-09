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Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. "Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости. На уточняющий вопрос Казак добавила, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому "делу Координационного совета", возбужденному по статье о попытке захвата власти.В источнике
С чего всё началось
Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак. Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. "Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости.
РИА Новостивчера в 08:53
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Адвокат Колесниковой: Она подозреваемая в уголовном деле о попытке захвата власти
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