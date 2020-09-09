Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. "Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости. На уточняющий вопрос Казак добавила, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому "делу Координационного совета", возбужденному по статье о попытке захвата власти.

С чего всё началось Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак. Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. "Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости. РИА Новости вчера в 08:53