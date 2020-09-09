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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Оппозиционеры считают, что её доставили на границу из СИЗО, так как она был задержана ранее в ходе акции протеста, и никто не знал о её месте нахождения. Теперь же выяснилось, что на Колесникову завели дело о попытке захвата власти.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак. Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. "Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости.
РИА Новостивчера в 08:53
Подробнее о событии
РИА Новости

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

РИА Новостивчера в 08:53
Интерфакс

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Интерфаксвчера в 09:07
RT на русском

Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:06
ТАСС

Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

ТАССвчера в 09:17
РБК

Адвокат назвала Колесникову подозреваемой по делу о захвате власти

РБКвчера в 08:50
Коммерсантъ

Колесникова проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Коммерсантъвчера в 08:36
Дождь

Адвокат: Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти

Дождьвчера в 08:33
КП - Беларусь

Адвокат Колесниковой: Она подозреваемая в уголовном деле о попытке захвата власти

КП - Беларусьвчера в 08:46

Два американских сенатора призвали Минфин США расширить санкции в рамках «закона Магнитского»

По мнению законодателей, закон Магнитского является "одним из наиболее эффективных инструментов США для привлечения к ответственности нарушителей прав человека в России".
Эхо Москвы22:07

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак намерена запросить проведение судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов.
Известия21:12
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«Ъ»: дело Навального грозит подрывом отношений России и Запада

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URA.Ru20:30

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РБКвчера в 16:53
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