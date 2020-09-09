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Daily Storm
Daily Storm

Колесникова подозревается в призывах к захвату власти в Белоруссии

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова фигурирует как подозреваемая в деле о призывах к захвату власти в Белоруссии. Статья предполагает наказание от двух до пяти лет лишения свободы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак. Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. "Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости.
РИА Новостивчера в 08:53
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Дождь

Что сейчас происходит с членами президиума Координационного совета оппозиции Беларуси. Главное

Дождьвчера в 12:59
ТАСС

Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

ТАССвчера в 09:17
RT на русском

Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:06
Интерфакс

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Интерфаксвчера в 09:07
РИА Новости

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

РИА Новостивчера в 08:53
РБК

Адвокат назвала Колесникову подозреваемой по делу о захвате власти

РБКвчера в 08:50
Коммерсантъ

Колесникова проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Коммерсантъвчера в 08:36
КП - Беларусь

Адвокат Колесниковой: Она подозреваемая в уголовном деле о попытке захвата власти

КП - Беларусьвчера в 08:46

Apple подала к Epic Games встречный иск на $600 млн

Спор между двумя компаниями начался 13 августа, когда Epic Games выложила в App Store версию игры Fortnite, в которой игроки могли покупать внутриигровую валюту дешевле, чем через платежную систему Apple.
Хайтек+вчера в 07:22
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Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

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Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:15
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

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Газета.Ruвчера в 05:22

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ТАССвчера в 12:11
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Popcornnews.ru18:30