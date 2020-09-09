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РИА Новости
РИА Новости

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В источнике
С чего всё началось
По данным ведомства
, члены негосударственной организации, «именуемой “Координационный совет”», совершали действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, а также причинение вреда национальной безопасности.
Компаниявчера в 10:57
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Интерфакс

Что произошло за день: среда, 9 сентября

Интерфаксвчера в 13:39
Коммерсантъ

СК Белоруссии подозревает Колесникову, Знака и Салея в призывах к захвату власти

Коммерсантъвчера в 11:22
Газета.Ru

В СК Белоруссии заявляют о наличии доказательств преступлений членов КС

Газета.Ruвчера в 11:01
ТАСС

Марию Колесникову и Максима Знака заключили под стражу

ТАССвчера в 10:39
Комсомольская правда

СК Беларуси: Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти

Комсомольская правдавчера в 10:36
РИА Новости

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

РИА Новостивчера в 10:29
РБК

СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти

РБКвчера в 11:15

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
Российская газетавчера в 14:50
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Врачам изменят график работы из-за COVID-19

Для предотвращения массового заражения врачей, работающих с инфицированными COVID-19 пациентами, власти подготовят новые рекомендации по времени ротации смен медперсонала и нахождения в «красной зоне».
Известия19:30

Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новостивчера в 05:35
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Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:15
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Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфаксвчера в 10:47
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Решение о переходе школ на дистанционное обучение с 15 сентября не принималось - Кобзев

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 9 сентября заявил, что решение о переходе школ на дистанционное обучение с 15 сентября не принималось, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе правительства региона.
ИрСити20:00

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма.
РБКвчера в 16:53
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На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.
ТАССвчера в 07:40
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