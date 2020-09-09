Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РИА Новости
РИА Новости

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В источнике
С чего всё началось
«Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь»,— говорится в сообщении
 Следственного комитета Белоруссии.
Коммерсантъ11:22
Подробнее о событии
Комсомольская правда

СК Беларуси: Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти

Комсомольская правда10:36
РБК

СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти

РБК11:15
ТАСС

Марию Колесникову и Максима Знака заключили под стражу

ТАСС10:39
Коммерсантъ

СК Белоруссии подозревает Колесникову, Знака и Салея в призывах к захвату власти

Коммерсантъ11:22
РИА Новости

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

РИА Новости10:29
Интерфакс

Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак заключены под стражу

Интерфакс10:26
Газета.Ru

В СК Белоруссии заявляют о наличии доказательств преступлений членов КС

Газета.Ru11:01

Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске

По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.
МонаВиста07:27
1,7K

Путин отметил оперативную реакцию ШОС на острые вызовы

Страны ШОС оперативно реагируют на новые острые вызовы, в том числе связанные с преодолением социально-политических и торгово-экономических последствий пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости11:49

Данилу Козловского и Оксану Акиньшину сняли на отдыхе в Турции

Поначалу все ограничивалось лишь комментариями очевидцев, но сегодня в Сети оказалось видео, на котором содержится прямое доказательство, что Козловский и Акиньшина действительно отдыхают вместе на одном из турецких курортов.
Bimru.ru12:34
1

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
950

Туск: семью Тихановской нужно выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС — консервативной Европейской народной партии — Дональд Туск считает, что Сергея и Светлану Тихановских необходимо выдвинуть на Нобелевскую премию мира.
News.ru08:57
480

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

В Минске были задержаны участницы акции в поддержку Колесниковой

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали около 10 человек, которые участвовали в несанкционированной акции в поддержку одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой в Минске, 9 сентября сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна12:42
26

В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
6