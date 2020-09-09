Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
Смотрите также
Мишустин вручил правительственную премию Гузель Яхиной
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
Оголенная грудь Анны Михайловской произвела фурор в Сети
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске
Хоккеист Алтыбармакян дисквалифицирован на 4 года за кокаин
Путин отметил оперативную реакцию ШОС на острые вызовы
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
Россия выразила протест послу Германии за позицию по Навальному
АвтоВАЗ выпустил обновленную версию внедорожника Lada 4x4
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Туск: семью Тихановской нужно выдвинуть на Нобелевскую премию мира
ДНР созывает внеочередную встречу Контактной группы
Татьяна Навка появится на шоу «Ледниковый период» в новом образе
Microsoft объявила цены Xbox Series X и Series S для России
В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными
Минтруд предложил в 2021 году сделать 31 декабря выходным днем
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске
Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
В Минске неизвестные задержали члена КС оппозиции Максима Знака
Россия выразила протест послу Германии за позицию по Навальному
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем
Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными
Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В источнике
С чего всё началось
«Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь»,— говорится в сообщении
Следственного комитета Белоруссии.
Подробнее о событии
СК Беларуси: Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти
Комсомольская правда10:36