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РИА Новости
РИА Новости

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В источнике
С чего всё началось
«Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь»,— говорится в сообщении
 Следственного комитета Белоруссии.
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Эхо Москвы

Мария Колесникова стала в Белоруссии фигуранткой уголовного дела о призывах к захвату власти

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Газета.Ru

В СК Белоруссии заявляют о наличии доказательств преступлений членов КС

Газета.Ruвчера в 11:01
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СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти

РБКвчера в 11:15
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Марию Колесникову и Максима Знака заключили под стражу

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РИА Новостивчера в 10:29
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