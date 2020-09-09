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РИА Новости
РИА Новости

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В источнике
С чего всё началось
По данным ведомства
, члены негосударственной организации, «именуемой “Координационный совет”», совершали действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, и причинении вреда национальной безопасности.
Компания10:57
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РИА Новости

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

РИА Новости10:29
РБК

СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти

РБК11:15
Газета.Ru

СК: Колесникова и Знак заключены под стражу

Газета.Ru10:48
Коммерсантъ

СК Белоруссии подозревает Колесникову, Знака и Салея в призывах к захвату власти

Коммерсантъ11:22
Интерфакс

Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак заключены под стражу

Интерфакс10:26
ТАСС

Марию Колесникову и Максима Знака заключили под стражу

ТАСС10:39
Известия

Адвокат рассказал о местонахождении белорусского активиста Знака

Известия09:37

Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске

По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.
МонаВиста07:27
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Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
REGNUM10:37
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
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ОБСЕ зафиксировала боевиков ВСУ на участке разведения сил у Золотого

Ночью на участке разведения сил у Золотого беспилотник наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал присутствие киевских силовиков, что является очередным фактом нарушения условий разведения войск.
КП - Донецк07:36

Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфакс10:02
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Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Ведомости11:18
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На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

На теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, нашли следы удушения, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 9 августа.
Известия10:51
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Россияне увеличили расходы на развлечения в августе почти в три раза

На размещение в гостиницах россияне потратили в августе 1,26 млрд руб. – на 28% больше по сравнению с августом 2019 г. Наиболее заметный рост расходов на развлечения отмечается в городах, популярных для путешествий на выходные: в Казани объем расходов на развлечения вырос в 3,3 раза.
Ведомости03:32
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