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РИА Новости
РИА Новости

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В источнике
С чего всё началось
«Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь»,— говорится в сообщении
 Следственного комитета Белоруссии.
Коммерсантъвчера в 11:22
Подробнее о событии
ТАСС

Марию Колесникову и Максима Знака заключили под стражу

ТАССвчера в 10:39
Коммерсантъ

СК Белоруссии подозревает Колесникову, Знака и Салея в призывах к захвату власти

Коммерсантъвчера в 11:22
РБК

СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти

РБКвчера в 11:15
Lenta.ru

Еще одного белорусского оппозиционера заподозрили в призывах к захвату власти

Lenta.ruвчера в 10:39
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 9 сентября

Интерфаксвчера в 13:39
Комсомольская правда

СК Беларуси: Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти

Комсомольская правдавчера в 10:36
РИА Новости

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

РИА Новостивчера в 10:29

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Известия00:34

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русскомвчера в 06:49
4,5K

Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новостивчера в 13:48
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Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 06:23
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ВОЗ подтвердила курс на полный отказ от трансжиров к 2023 году

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ намерена добиваться полного отказа от использования трансжиров при производстве продуктов питания к 2023 году, передает ТАСС.
Аргументы и Факты18:28
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Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26

Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Ведомости00:53
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Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.
РБКвчера в 10:45
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