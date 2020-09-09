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РИА Новости
РИА Новости

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В источнике
С чего всё началось
«Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь»,— говорится в сообщении
 Следственного комитета Белоруссии.
Коммерсантъ11:22
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Интерфакс

Что произошло за день: среда, 9 сентября

Интерфакс13:39
Коммерсантъ

СК Белоруссии подозревает Колесникову, Знака и Салея в призывах к захвату власти

Коммерсантъ11:22
ТАСС

Марию Колесникову и Максима Знака заключили под стражу

ТАСС10:39
РБК

СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти

РБК11:15
Комсомольская правда

СК Беларуси: Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти

Комсомольская правда10:36
РИА Новости

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

РИА Новости10:29
Газета.Ru

В СК Белоруссии заявляют о наличии доказательств преступлений членов КС

Газета.Ru11:01

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