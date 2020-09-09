Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
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Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В источнике
С чего всё началось
«Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь»,— говорится в сообщении
Следственного комитета Белоруссии.
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СК Беларуси: Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти
Комсомольская правда10:36