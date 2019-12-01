Здоровье
DP.RUКоличество ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек
Число ВИЦ-инфицированных в России составило 1,06 млн человек, сообщил Интерфаксу глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский. По его словам, общий объем инфицированных в стране растет, также увеличивается и смертность.
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с чего всё началось
Число инфицированных ВИЧ в России, по последним данным, составляет 1,06 млн человек, сообщил "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.Интерфакс01:10
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