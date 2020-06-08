Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruКоличество банковских карт в России достигло исторического максимума

Количество банковских карт в России на 1 апреля этого года достигло отметки в 284 миллиона штук. Это почти в два раза больше, чем население России. Из этого числа активными в течение первого квартала являются почти 195 миллионов карт.
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с чего всё началось

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам

При общем объеме операций по картам в 23 трлн руб. доля снятия наличных составила 27,8%, оплата картами — 30,5%, переводы — 41,7%. Всего в России по итогам трех месяцев 2020 года банками было выпущено 283,9 млн карт, активными из которых являются 194,6 млн.
РБКвчера в 23:01

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Число банковских карт достигло исторического максимума в России

Газета.Ru07:20

В России выпущено рекордное число банковских карт

Российская газета05:57

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам

Коммерсантъ01:44

Число банковских карт в России достигло исторического максимума

ТАСС05:27

Карты, дети и мечта: специалисты алтайского ЦБ рассказали, стоит ли заводить ребенку отдельную банковскую карту

Московский Комсомолец05:19

Количество банковских карт в России достигло к 1 апреля 284 миллионов штук

Вести.Ru05:32

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам

РБКвчера в 23:01
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
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Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

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Происшествия

Возбуждено дело после смертельного ДТП с Ferrari в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 14:55 — REGNUM В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в связи со смертельным ДТП с автомобилем Ferrari.
REGNUM 07:55
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Кино

Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект

Недавно российская актриса Инна Королева, сыгравшая в сериале "Сваты" Машу Ковалеву, дочку Ивана и Валентины Будько, объявила зрителям о своем уходе из проекта.
Piter.tv 06:55
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Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
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Космос

В России начали разработку системы навигации полетов в дальнем космосе

Российские специалисты начали разработку системы рентгеновской навигации, которую космические аппараты смогут использовать при полёте в дальнем космосе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
РИА Новости 07:25
Экономика

В России запустят первый банковский сервис микроинвестирования

Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф».
Известия 06:58
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
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Авто

Опубликовали первые снимки электрических «КамАЗов»

Электрические вариации грузовиков представила пресс-служба Президента Татарстана.
SpeedMe вчера в 13:03
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Общество

Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж

1. Россиянам объявили условия, при которых они могут выехать за рубеж Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников.
Lenta.ru 07:55
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
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Космос

Илон Маск призвал сотрудников SpaceX ускорить работу над звездолетом

Ускорить работу по созданию ракеты-носителя следующего поколения призвал сотрудников SpaceX глава компании Илон Маск, 7 июня сообщает CNBC.
ИА Красная Весна вчера в 14:30
Политика

На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках.
RuNews24.ru вчера в 21:09
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Финансы

Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
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Здоровье

Опубликована статистика по коронавирусу в Тверской области на 7 июня

В регионе за сутки заболели 93 человека, выздоровели - 7. К 7 июня в России подтверждено еще 8984 случая коронавирусной инфекции в 84 регионах.
Tverigrad.ru вчера в 03:49
Общество

Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
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Авто

Этим летом автомобилистов России затронут новые правила

Второе изменение касается новых правил легализации автомобильного тюнинга, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:04
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Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Транспорт

Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж

Перед открытием международного авиасообщения Минтрансу и авиакомпаниям предстоит решить две приоритетные задачи: налаживание авиаперевозок внутри страны с учетом введенных мер безопасности и восстановление внутреннего туризма.
РБК 08:20
Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
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Наука

Супербыстрый микроскоп помог ученым уловить движение света

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Политика

В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции

Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
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Гаджеты

В России открыт предзаказ на Sony Xperia 1 II

Компания Sony сегодня объявила старт предзаказа на флагманскую модель Xperia 1 II. Стоимость составляет 79 990 рублей.
ITZine.ru 05:08
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Авто

Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ

Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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