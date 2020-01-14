Общество

Прецедент-НовосибирскПрецедент-НовосибирскВ России стало больше банкротов

За 2019 год в стране насчитали почти 70 тысяч обанкротившихся граждан По данным издания «Известия», в 2019 году на 56,8% выросло количество случаев признания граждан России банкротами. За прошлый год зарегистрировано 69 тысяч банкротов.
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с чего всё началось

Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъвчера в 16:01

Россияне стали разоряться в полтора раза чаще в 2019 году. Среди лидеров по банкротствам — регион Урала

URA.Ruвчера в 17:47

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

Отдали долг

Российская газетавчера в 16:01

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33
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Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

РИА Новости 12 января в 11:20
Интернет

Windows 7 признали опасной

В своем сообщении агентство по борьбе с кибершпионажем признает Windows 7 опасной и советует как можно быстрее отказаться от ее использования.
Lenta.ru 01:08
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости вчера в 21:43
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В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
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Вышел тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада»

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Футбол

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Вести.Ru вчера в 18:23
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Собаки снижают риск развития шизофрении

В ходе нового научного проекта исследователи проанализировали наличие связи между воздействием домашних кошек и собак во время первых 12 лет жизни и дальнейшей диагностики таких диагнозов, как биполярное расстройство и шизофрения.
МедиаПоток вчера в 02:34
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Общество

Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
РИА Новости вчера в 15:35
Экономика

Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму

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Газета.Ru 00:23
Общество

В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты

Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.
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Политика

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Интерфакс вчера в 23:25
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Медиков обязали раскрывать врачебную тайну умерших пациентов

Больницы обязаны выдавать медицинские документы родственникам и близким умерших пациентов. Такое решение принял Конституционный суд (КС) РФ.
URA.Ru вчера в 22:53
Происшествия

Девять человек обварились кипятком в торговом центре Киева

Девять человек пострадали в результате прорыва теплосети с кипятком в торговом центре Ocean Plaza в Киеве, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 20:21
Хоккей

Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 00:07
Общество

Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

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Lenta.ru вчера в 06:16
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
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В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
RT на русском вчера в 22:12
Политика

Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен премьер республики

Бганба уже исполнял обязанности президента Абхазии во время политического кризиса в 2014 г. Тогда оппозиция во главе с Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.
Ведомости вчера в 05:46
Армия и оружие

НАТО ответит на размещение российских «Искандеров»

НАТО планирует отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729 уже в этом году.
Телеканал 360° вчера в 07:02
Происшествия

Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми

Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
RT на русском вчера в 23:57
Авто

При заправке некоторые водители допускают пять ошибок

Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.
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Общество

Супруга Бута рассказала о его переводе в спецблок для террористов

Телеканал 360° 00:20
Политика

Ирина Гусева вошла в топ-20 самых эффективных депутатов Госдумы

Представляющая в Госдуме Заволжский избирательный округ депутат Ирина Гусева - единственный представитель региона, кто попал в топ-20 самых эффективных (полезных) депутатов.
Блокнот Волгоград вчера в 08:02
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Объявлены номинанты на Оскар 2020

В Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2020.
Э Вести вчера в 23:57
Политика

Кремль опубликовал архивное видео танцующих Путина и Буша-младшего

В Интернете был размещен архивный ролик, демонстрирующий танцы Владимира Путина, президента РФ, и Джорджа Буша-младшего, экс-лидера США.
Discover24 01:03
Экономика

В «РусГидро» переворачивают активы

По расчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», обратная схема владения дальневосточными активами позволит увеличить дивиденды «РусГидро» до 50–70 млрд с 15,9 млрд руб. в 2018 году, при этом цена акций компании, которая за последние десять лет считалась одной из слабых бумаг на рынке, резко вырастет.
Коммерсантъ вчера в 17:04
Гаджеты

Новый раскладной смартфон от Samsung получит название Galaxy Z Flip

Инсайдер рассекретил название, которое получит новый раскладной смартфон от Samsung.
Дни24 12 января в 09:17
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Валерия ответила на требование покинуть Россию

Певица Валерия прокомментировала требование пользовательницы Instagram навсегда уехать из страны.
Рамблер 00:56
Как работают Яндекс.Новости?
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