Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.

с чего всё началось

За 2019 год в стране насчитали почти 70 тысяч обанкротившихся граждан По данным издания «Известия», в 2019 году на 56,8% выросло количество случаев признания граждан России банкротами. За прошлый год зарегистрировано 69 тысяч банкротов.

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