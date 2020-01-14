Общество
Якутия 24Количество банкротств россиян выросло почти на 57% в 2019 году
Число банкротов в России выросло почти на 57% в 2019 год. Несостоятельными были признаны 69 тысяч россиян, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Известия". По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общее количество потенциальных банкротов достигло 1,15 миллионов человек.
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с чего всё началось
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.Известиявчера в 16:01
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В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
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Температура воды Мирового океана достигла рекордного максимума
Авто
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Каждая новая модель, которую поставят на конвейер в будущем также будет сначала доступна в топовых вариантах, а затем подешевеет за счет более доступных комплектаций.
Общество
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Технологии
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Шоу-бизнес
31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
Общество
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Армия и оружие
Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты
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Экономика
Пенсии в ДНР превысили украинские
Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские.
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Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона»
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