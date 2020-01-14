Общество
Якутия 24Количество банкротств россиян выросло почти на 57% в 2019 году
Число банкротов в России выросло почти на 57% в 2019 год. Несостоятельными были признаны 69 тысяч россиян, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Известия". По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общее количество потенциальных банкротов достигло 1,15 миллионов человек.
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с чего всё началось
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.Известия16:01
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