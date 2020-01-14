Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.

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Число банкротов в России выросло почти на 57% в 2019 год. Несостоятельными были признаны 69 тысяч россиян, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Известия". По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общее количество потенциальных банкротов достигло 1,15 миллионов человек.

Количество банкротств россиян выросло почти на 57% в 2019 году

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