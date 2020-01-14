Общество
Якутия 24Количество банкротств россиян выросло почти на 57% в 2019 году
Число банкротов в России выросло почти на 57% в 2019 год. Несостоятельными были признаны 69 тысяч россиян, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Известия". По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общее количество потенциальных банкротов достигло 1,15 миллионов человек.
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с чего всё началось
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.Известия16:01
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Общество
Медведев отменил часть устаревших правительственных актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.
Хоккей
Панарин набрал 5 очков в матче с «Айлендерс»
Идёт 3-й период, хозяева ведут в счёте – 5:1. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече ассистенским хет-триком и двумя заброшенными шайбами.
Космос
В Индии создадут центр подготовки астронавтов
Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.
Общество
Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН из-за долгов
Семь стран — членов ООН лишились права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Шоу-бизнес
Представители Бабкиной и Кадышевой опровергли сведения об их драке
«Книги, в которой описана драка Кадышевой и Бабкиной, в природе не существует», – сообщили представители Надежды Кадышевой.
Происшествия
СКР проверит сообщения СМИ о семьях в аварийном общежитии Иркутска
В Иркутске начата проверка по сюжету одного из телеканалов о семьях с детьми, проживающих в аварийном общежитии ИВВАИУ в крайне тяжелых бытовых условиях.
Политика
Миллер отметил активизацию стройки «Турецкого потока» в Болгарии
Со своей стороны президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что его страна выполнила часть своей работы и теперь ждет, когда строительство закончит Болгария.
Общество
В Москве лучшего бомбардира ФСБ уволили из-за декларации о доходах
Подполковника московского управления ФСБ Даниила Козыбина, который является лучшим бомбардиром спецслужбы, уволили за то, что он не предоставил декларацию о доходах.
Наука
На Земле нашли затерянный гигантский кратер
Затерянный гигантский кратер располагается в вулканическом поле юго-восточной части Лаоса (юго-восточная Азия).
Политика
Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Экономика
Счетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы нашли в них недостатки и риски недостижения поставленных целей.
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 млрд рублей в год при том, что общий объём нарушений за 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
Россияне отпразднуют старый Новый год
Старый Новый год отмечают многие россияне в ночь с 13 на 14 января. Напомним, появление праздника связано с изменением времяисчисления.
Происшествия
Десять человек пропали в Китае при обвале дороги
В Китае в городе Синин провинции Цинхай произошел обширный обвал дороги, в результате которого пропали 10 человек.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Общество
В Хабаровске из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуируют школы
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва, которое неизвестные прислали на почту одного из учреждений, передает ТАСС.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Общество
Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова
Вручение премий правительства в области средств массовой информации традиционно проходит в День российской печати, который, так получилось, в нашей стране выпадает на канун Старого Нового года.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Телевизионная программа «Сам себе режиссер» перестанет выходить на экраны после 28 лет эфира.
Армия и оружие
Иностранцы усомнились в надежности российских авиадвигателей
Интернет-издание The Economic Times опубликовало материал, в котором рассказало о сомнениях Индии, касающихся способности российских специалистов разрабатывать и строить надежные авиационные двигатели, соответствующие современным стандартам.
Общество
На первом в 2020 году заседании правительства Алтайского края обсудят планы дорожных работ, получение муниципалитетами паспортов готовности к зиме, а также уборку снега на улицах городов
На обсуждение будут вынесены три вопроса. Среди них – планы проведения дорожных работ в Алтайском крае в 2020 году.
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Наука
Домашние собаки снижают риск развития шизофрении
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
Экономика
Цены на сигареты повышаются в России
Крупнейшие табачные компании, работающие в РФ, повысили максимальные розничные цены на сигареты с октября 2019 по январь 2020 года, сообщает РИА Новости.