Общество

Якутия 24Якутия 24Количество банкротств россиян выросло почти на 57% в 2019 году

Число банкротов в России выросло почти на 57% в 2019 год. Несостоятельными были признаны 69 тысяч россиян, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Известия". По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общее количество потенциальных банкротов достигло 1,15 миллионов человек.
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Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известия16:01

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Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБК19:10

Россияне стали разоряться в полтора раза чаще в 2019 году. Среди лидеров по банкротствам — регион Урала

URA.Ru17:47

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАСС17:35

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфакс16:14

Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъ16:01

Отдали долг

Российская газета16:01

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известия16:33
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