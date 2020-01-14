Экономика
Газета.RuКоличество банкротств в России выросло на 57% за 2019 год
В России количество обанкротившихся граждан выросло на 57% за 2019 год. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Федресурса". Так, в прошлом году несостоятельными были признаны 69 тысяч жителей России.
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Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.Известиявчера в 16:01
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