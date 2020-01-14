Экономика

Газета.RuГазета.RuКоличество банкротств в России выросло на 57% за 2019 год

В России количество обанкротившихся граждан выросло на 57% за 2019 год. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Федресурса". Так, в прошлом году несостоятельными были признаны 69 тысяч жителей России.
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Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

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Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

Россияне стали разоряться в полтора раза чаще в 2019 году. Среди лидеров по банкротствам — регион Урала

URA.Ruвчера в 17:47

Отдали долг

Российская газетавчера в 16:01

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

Количество банкротств в России выросло на 57% за 2019 год

Газета.Ruвчера в 17:44

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33
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Технологии

Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7

Компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Начиная с 14 января 2020 года использование этой ОС будет небезопасным, так как компьютеры не будут получать защиту от актуальных киберугроз.
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Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

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В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
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Сотрудница полиции оформляла кредиты на паспорта коллег в Ростове

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Происшествия

Испанский журналист погиб в Москве

Испанский журналист Антонио Мануэль Санчес выпал из окна квартиры в Москве и умер от полученных травм, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Кино

Анонсирован новый трейлер кинокомикса «Бладшот» с Вином Дизелем

Главную роль в новом фильме кинокомпании Sony Pictures испонит Вин Дизель.
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Шоу-бизнес

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Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов сделал предложение Марии Юмашевой — внучке первого президента России Бориса Ельцина.
Lenta.ru 03:45
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
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Иван Ордец: «Украинская сборная сильнее российской»

Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» сравнил украинскую и российские сборные. Также он предположил, что РПЛ сильнее УПЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 18:15
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Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Здоровье

В Ангарске школьник обратился в поликлинику с подозрением на корь

В ангарскую поликлинику обратился ученик школы №15 с симптомами кори.
Твой Иркутск 03:01
Армия и оружие

В Госдуме ответили на претензии НАТО на размещение «Искандеров-М»

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.
РИА Новости 04:05
Общество

В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Lenta.ru 00:45
Экономика

В ЦБ объяснили новые схемы пенсионных выплат

В новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане — по завершении накопительной фазы человек сможет получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог 13%, или же приобрести пожизненный пенсионный план.
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Экономика

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
РИА Новости 02:06
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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НАТО разбомбила государственность Ливии, подчеркнул Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ливийскую государственность разбомбил Североатлантический альянс в 2011 году.
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Экономика

Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Известия вчера в 02:46
Общество

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
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Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru вчера в 19:53
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о мерах защиты от гриппа и ОРВИ

Кроме вакцинации, которая является «единственным надёжным способом защиты от гриппа», есть и ряд других мер, которые помогут не заразиться этой острой респираторной вирусной инфекцией.
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Общество

Москвичам открыли доступ к электронным медкартам

На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
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На Урале пропавшую перед Рождеством школьницу нашли в компании мужчины

REGNUM 02:41
Общество

Новые температурные рекорды ожидаются в России

Аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщили «Известиям» метеорологи.
Известия вчера в 19:15
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Коммерсантъ 12 января в 16:30
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