Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.

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В России количество обанкротившихся граждан выросло на 57% за 2019 год. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Федресурса". Так, в прошлом году несостоятельными были признаны 69 тысяч жителей России.

Количество банкротств в России выросло на 57% за 2019 год

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