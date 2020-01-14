Экономика
ИзвестияКоличество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
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с чего всё началось
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.Известиявчера в 16:01
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Россияне становились банкротами в прошлом году почти в 1,5 раза чаще, чем годом ранее
Эхо Москвывчера в 20:04
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Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
Происшествия
Цистерны с топливом сошли с рельсов в Петербурге
Пять вагонов, перевозивших топливо, сошли с рельсов в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).
Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
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На Урале пропавшую перед Рождеством школьницу нашли в компании мужчины
Пропавшую в Верхней Пышме 15-летнюю школьницу нашли в Екатеринбурге в компании мужчины.
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Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Происшествия
СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика, который получил ранение в голову и спустя полгода скончался, не приходя в сознание.
Армия и оружие
Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год
Общество
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
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Россиянам стали чаще отказывать в кредитах
Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma
Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Армия и оружие
Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика
ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
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Полиция Германии начала спецоперацию против чеченских исламистов
Полицейская спецоперация против чеченских исламистов проходит в Германии, 15 января сообщает генеральная прокуратура ФРГ в официальном аккаунте соцсети Twitter.
Футбол
Кокорина взяли в общую группу на тренировки «Зенита» в Катаре
Бразилец Малком тренировочный сбор начнет фрагментарно, его будут подводить к общей группе плавно.
Происшествия
В Вологодской области мужчина погиб при взрыве петарды
Как сообщает СК РФ по региону, на автобусной остановке рядом с телом погибшего были найдены остатки разорвавшейся петарды.
Здоровье
Названы привычки, вредные для интимной жизни
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о мерах защиты от гриппа и ОРВИ
Кроме вакцинации, которая является «единственным надёжным способом защиты от гриппа», есть и ряд других мер, которые помогут не заразиться этой острой респираторной вирусной инфекцией.
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Медведев: здания поликлиник и больниц должны быть современными
Состояние поликлиник и центральных районных больниц требует внимания, это должны быть современные здания со всеми удобствами, а для этого нужны инвестиции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
Шоу-бизнес
СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
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Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Футбол
«Ливерпуль» отказался отдавать Шакири в аренду «Роме»
«Рома» не смогла арендовать полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Английский клуб отказался расставаться с футболистом из Швейцарии.
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В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.
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Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.