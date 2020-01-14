Экономика

ИзвестияИзвестияКоличество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
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с чего всё началось

Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

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Россияне становились банкротами в прошлом году почти в 1,5 раза чаще, чем годом ранее

Эхо Москвывчера в 20:04

Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

Отдали долг

Российская газетавчера в 16:01

Россияне стали разоряться в полтора раза чаще в 2019 году. Среди лидеров по банкротствам — регион Урала

URA.Ruвчера в 17:47
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Хоккей

Пять очков Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»

REGNUM 04:15
Политика

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

Lenta.ru 02:51
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru вчера в 19:53
Общество

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
РБК 04:06
Происшествия

Цистерны с топливом сошли с рельсов в Петербурге

Пять вагонов, перевозивших топливо, сошли с рельсов в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).
Газета.Ru 03:22
Финансы

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Интерфакс 02:27
Происшествия

На Урале пропавшую перед Рождеством школьницу нашли в компании мужчины

Пропавшую в Верхней Пышме 15-летнюю школьницу нашли в Екатеринбурге в компании мужчины.
REGNUM 02:41
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Происшествия

СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика, который получил ранение в голову и спустя полгода скончался, не приходя в сознание.
Российская газета 04:05
Армия и оружие

Борисов назвал объём экспорта российского вооружения в год

RT на русском 11 января в 01:28
Общество

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Lenta.ru вчера в 20:42
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
Экономика

Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Lenta.ru 00:45
Политика

NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma

Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 04:03
Армия и оружие

В Госдуме ответили на претензии НАТО на размещение «Искандеров-М»

РИА Новости 04:05
Армия и оружие

Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика

ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
Известия вчера в 19:35
Происшествия

Полиция Германии начала спецоперацию против чеченских исламистов

Полицейская спецоперация против чеченских исламистов проходит в Германии, 15 января сообщает генеральная прокуратура ФРГ в официальном аккаунте соцсети Twitter.
Красная весна 03:16
Футбол

Кокорина взяли в общую группу на тренировки «Зенита» в Катаре

Бразилец Малком тренировочный сбор начнет фрагментарно, его будут подводить к общей группе плавно.
Пятый канал 04:09
Происшествия

В Вологодской области мужчина погиб при взрыве петарды

Как сообщает СК РФ по региону, на автобусной остановке рядом с телом погибшего были найдены остатки разорвавшейся петарды.
Российская газета 03:52
Здоровье

Названы привычки, вредные для интимной жизни

МедиаПоток вчера в 10:02
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о мерах защиты от гриппа и ОРВИ

Кроме вакцинации, которая является «единственным надёжным способом защиты от гриппа», есть и ряд других мер, которые помогут не заразиться этой острой респираторной вирусной инфекцией.
REGNUM 00:35
Здоровье

Медведев: здания поликлиник и больниц должны быть современными

Состояние поликлиник и центральных районных больниц требует внимания, это должны быть современные здания со всеми удобствами, а для этого нужны инвестиции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
РИА Новости 04:15
Шоу-бизнес

СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
РБК 03:15
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК 00:06
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Футбол

«Ливерпуль» отказался отдавать Шакири в аренду «Роме»

«Рома» не смогла арендовать полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Английский клуб отказался расставаться с футболистом из Швейцарии.
Бомбардир.ру вчера в 22:48
Происшествия

В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
РБК 02:51
Кино

Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.
Sibnet Новости 00:00
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
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