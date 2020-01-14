Экономика

ИзвестияИзвестияКоличество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

Россияне стали разоряться в полтора раза чаще в 2019 году. Среди лидеров по банкротствам — регион Урала

URA.Ruвчера в 17:47

Отдали долг

Российская газетавчера в 16:01

Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъвчера в 16:01

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 05:57, Ашберн
Политика

Хафтар рассказал, почему не подписал соглашение о прекращении огня

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил, почему не стал подписывать соглашение о прекращении огня в Ливии.
News.ru 00:04
Происшествия

Погранслужба обнаружила схрон боеприпасов на востоке Крыма

Сотрудники пограничного управления ФСБ России обнаружили схрон боеприпасов в заброшенном здании на востоке Крыма.
Известия 04:09
Шоу-бизнес

Принцу Гарри и Меган Маркл напомнили о судьбе принцессы Дианы

Королевская семья обеспокоена тем, что после отказа принца Гарри и Меган Маркл от звания членов королевской семьи произойдет ситуация, напоминающая ту, которая случилась после развода принцессы Дианы с принцем Чарльзом в 1996 году.
Lenta.ru 04:57
Политика

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

РИА Новости 02:55
Футбол

Президент ФК «Ростов» заявил, передумал покидать клуб из-за финансовых проблем, чтобы избежать массового ухода сотрудников

Ранее главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что клуб испытывает серьезные финансовые трудности, по его словам, долги перед командой по зарплате составляют три месяца, и это происходит в команде не впервые.
Интерфакс - Россия 03:59
Хоккей

Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Газета.Ru вчера в 22:31
Политика

Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным

Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 02:33
Общество

В России изменят структуру оплаты труда учителей

Министр указала, что по инициативе вице-премьера Татьяны Голиковой начались разработки поправок в Трудовой кодекс, благодаря которым появится единая модель формирования структуры оплаты труда.
Известия 12 января в 16:26
Происшествия

В Неаполе столкнулись поезда метро

РИА Новости 03:56
Экономика

Правительство Москвы получило контроль над «Мосметростроем»

Департамент городского имущества Москвы с 12 декабря владеет 51% акций в АО «Мосметрострой», которое получает подряды на строительство метро, тоннелей, мостов и железных дорог, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
РБК вчера в 08:02
Здоровье

Какие изменения ждут россиян с нового года

В жизни россиян ожидается масса положительных изменений. На 24 препарата пополнился перечень жизненно необходимых лекарств.
ВЕТТА вчера в 08:18
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
РИА Новости 02:22
Общество

Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault

RT на русском 01:59
Происшествия

В Москве погиб испанский журналист Sputnik

В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik.
РБК 03:46
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Космос

Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году

Для создания опытного образца дальномера, пояснили в корпорации, трехметровый информационный телескоп Алтайского оптико-лазерного центра дооснастят аппаратурой для высокоточного измерения дальности до Луны.
ТАСС вчера в 19:06
Здоровье

КС обязал врачей предоставлять данные об умерших их родственникам

Женщина обратилась в суд, поскольку врачи отказались выдавать ей медицинские документы умершего мужа, сославшись на врачебную тайну.
Право.ру вчера в 07:52
Политика

Володин посоветовал полякам изучить заявление Рузвельта

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:12
Происшествия

Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова

19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Газета.Ru вчера в 12:11
Кино

Шоураннер «Ведьмака» высказалась о желании Марка Хэмилла сыграть Весемира

Издание IGN в разговоре с Лорен Хиссрих попросило шоураннера «Ведьмака» от Netflix прокомментировать желание Марка Хэмилла сыграть в сериале роль Весемира, наставника Геральта из Ривии.
Игромания.ру 05:07
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Российская газета 04:55
Происшествия

В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию

В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
RT на русском 04:18
Гаджеты

Новый раскладной смартфон от Samsung получит название Galaxy Z Flip

Инсайдер рассекретил название, которое получит новый раскладной смартфон от Samsung.
Дни24 12 января в 09:17
Общество

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

ТАСС 05:40
Армия и оружие

Новый российский комплекс активной защиты «Дрозд-2» испытают на Т-72БК

В России ожидаются испытания еще одного комплекса активной защиты бронетехники ТКБ-0252, имеющего шифр "Дрозд-2".
Российская газета вчера в 04:58
Финансы

Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро

Центробанк РФ повысил с 15 января официальный курс доллара США почти на 47 копеек до 61,4140 рубля.
Росбалт 05:25
Шоу-бизнес

Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже

Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба.
Gazeta.SPb вчера в 16:48
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Общество

Стал известен способ передачи нового вируса из Китая

В январе стало известно, что причиной вспышки вируса стал новый вид коронавируса.
Взгляд.ру 05:41
Общество

В России захотели упростить трудоустройство мигрантов

В России захотели упростить трудоустройство мигрантов.
Lenta.ru вчера в 23:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное