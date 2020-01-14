Экономика
ИзвестияКоличество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
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с чего всё началось
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.Известиявчера в 16:01
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Политика
Хафтар рассказал, почему не подписал соглашение о прекращении огня
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил, почему не стал подписывать соглашение о прекращении огня в Ливии.
Происшествия
Погранслужба обнаружила схрон боеприпасов на востоке Крыма
Сотрудники пограничного управления ФСБ России обнаружили схрон боеприпасов в заброшенном здании на востоке Крыма.
Шоу-бизнес
Принцу Гарри и Меган Маркл напомнили о судьбе принцессы Дианы
Королевская семья обеспокоена тем, что после отказа принца Гарри и Меган Маркл от звания членов королевской семьи произойдет ситуация, напоминающая ту, которая случилась после развода принцессы Дианы с принцем Чарльзом в 1996 году.
Футбол
Президент ФК «Ростов» заявил, передумал покидать клуб из-за финансовых проблем, чтобы избежать массового ухода сотрудников
Ранее главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что клуб испытывает серьезные финансовые трудности, по его словам, долги перед командой по зарплате составляют три месяца, и это происходит в команде не впервые.
Хоккей
Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Министр указала, что по инициативе вице-премьера Татьяны Голиковой начались разработки поправок в Трудовой кодекс, благодаря которым появится единая модель формирования структуры оплаты труда.
Происшествия
В Неаполе столкнулись поезда метро
Экономика
Правительство Москвы получило контроль над «Мосметростроем»
Департамент городского имущества Москвы с 12 декабря владеет 51% акций в АО «Мосметрострой», которое получает подряды на строительство метро, тоннелей, мостов и железных дорог, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Здоровье
Какие изменения ждут россиян с нового года
В жизни россиян ожидается масса положительных изменений. На 24 препарата пополнился перечень жизненно необходимых лекарств.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Общество
Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault
Происшествия
В Москве погиб испанский журналист Sputnik
В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Космос
Лунный лазерный дальномер заработает в России в 2024 году
Для создания опытного образца дальномера, пояснили в корпорации, трехметровый информационный телескоп Алтайского оптико-лазерного центра дооснастят аппаратурой для высокоточного измерения дальности до Луны.
Здоровье
КС обязал врачей предоставлять данные об умерших их родственникам
Женщина обратилась в суд, поскольку врачи отказались выдавать ей медицинские документы умершего мужа, сославшись на врачебную тайну.
Политика
Володин посоветовал полякам изучить заявление Рузвельта
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии, передает ТАСС.
Происшествия
Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Кино
Шоураннер «Ведьмака» высказалась о желании Марка Хэмилла сыграть Весемира
Издание IGN в разговоре с Лорен Хиссрих попросило шоураннера «Ведьмака» от Netflix прокомментировать желание Марка Хэмилла сыграть в сериале роль Весемира, наставника Геральта из Ривии.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Происшествия
В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию
В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
Гаджеты
Новый раскладной смартфон от Samsung получит название Galaxy Z Flip
Инсайдер рассекретил название, которое получит новый раскладной смартфон от Samsung.
Армия и оружие
Новый российский комплекс активной защиты «Дрозд-2» испытают на Т-72БК
В России ожидаются испытания еще одного комплекса активной защиты бронетехники ТКБ-0252, имеющего шифр "Дрозд-2".
Финансы
Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро
Центробанк РФ повысил с 15 января официальный курс доллара США почти на 47 копеек до 61,4140 рубля.
Шоу-бизнес
Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже
Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Общество
Стал известен способ передачи нового вируса из Китая
В январе стало известно, что причиной вспышки вируса стал новый вид коронавируса.
Общество
В России захотели упростить трудоустройство мигрантов
В России захотели упростить трудоустройство мигрантов.