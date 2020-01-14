Экономика
РБККоличество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%
В 2019 году 68 980 граждан России, включая индивидуальных предпринимателей, были признаны банкротами. Это на 56,8% больше, чем за 2018 год, следует из данных «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), поступивших в РБК.
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с чего всё началось
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.Известиявчера в 16:01
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Россияне становились банкротами в прошлом году почти в 1,5 раза чаще, чем годом ранее
Эхо Москвывчера в 20:04
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