Экономика

РБКРБККоличество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

В 2019 году 68 980 граждан России, включая индивидуальных предпринимателей, были признаны банкротами. Это на 56,8% больше, чем за 2018 год, следует из данных «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), поступивших в РБК.
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Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
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URA.Ruвчера в 17:47

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