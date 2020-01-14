Общество
ИзвестияКоличество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
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с чего всё началось
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.Известиявчера в 16:01
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Правила провоза домашних животных самолётами российских авиакомпаний меняться не будут.
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Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
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Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
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Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
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В Ленинском районе Крыма пограничники обнаружили ящик с двумя сотнями патронов и гранатами.
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"Первая часть" торговой сделки предусматривает импорт китайской стороной американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, пишет РИА Новости.
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Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях.
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Кудрин оценил масштаб коррупции в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
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Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
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Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета
Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
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В Гатчине мать ради дочери задушила бывшего мужа
Жительница Гатчинского района Ленинградской области обратилась в полицию и сообщила, что задушила бывшего мужа.
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Япония рассчитывает на скорейшее развертывание комплексов ПРО США
Японский министр обороны Таро Коно в ходе посещения Гавайских островов осмотрел установки наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore и выступил за их скорейшее развертывание в Японии.
Финансы
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В 2019 году российские компании разместили облигации на 2,64 трлн рублей, что на 30% выше рекордного 2017 года.
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Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
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Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
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Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
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