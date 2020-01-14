Общество

ИзвестияИзвестияКоличество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
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Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

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Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

Россияне стали разоряться в полтора раза чаще в 2019 году. Среди лидеров по банкротствам — регион Урала

URA.Ruвчера в 17:47

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

Отдали долг

Российская газетавчера в 16:01

Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъвчера в 16:01

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33
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Происшествия

Уроженка России вышла замуж за датского убийцу-изобретателя

ForPost вчера в 11:51
Общество

Толстый кот не смог изменить правила перевозки животных

Правила провоза домашних животных самолётами российских авиакомпаний меняться не будут.
Вести.Ru вчера в 22:24
Политика

США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

США внесли в санкционный список молдавского олигарха, бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность.
ТК Звезда вчера в 12:06
Общество

Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре

Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
РБК 00:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова честно призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным

В одной из инстаграм-историй Ольга призналась, что оплачивает завтраки, обеды и ужины, да и вообще сама организовывает всю развлекательную программу.
Woman.ru вчера в 13:33
Политика

Иранский депутат сообщил о втором самолете в небе при крушении Boeing

РБК вчера в 16:28
Происшествия

Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит

Российская газета 01:36
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Общество

Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
РИА Новости вчера в 15:35
Кино

Объявлен список номинантов на премию «Оскар»-2020

Собака.ru вчера в 08:42
Экономика

Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
РИА Новости 01:28
Происшествия

В Петербурге цистерны с топливом сошли с рельсов

В Санкт-Петербурге на железнодорожной станции сошли с рейсов цистерны с топливом.
Газета.Ru вчера в 18:20
Космос

Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца

РИА Новости вчера в 15:00
Общество

Роскачество проверило колбасу «Брауншвейгская»

Роскачество проверило по 76 показателям качества и безопасности колбасу «Брауншвейгская» 29 торговых марок.
Известия 01:41
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Происшествия

В Крыму обнаружен склад боеприпасов

В Ленинском районе Крыма пограничники обнаружили ящик с двумя сотнями патронов и гранатами.
REGNUM 02:25
Экономика

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

"Первая часть" торговой сделки предусматривает импорт китайской стороной американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 21:30
Общество

Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях.
Lenta.ru вчера в 06:16
Общество

Кудрин оценил масштаб коррупции в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
RT на русском 00:18
Финансы

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Интерфакс 02:27
Экономика

Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета

Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
РБК 01:00
Происшествия

В Гатчине мать ради дочери задушила бывшего мужа

Жительница Гатчинского района Ленинградской области обратилась в полицию и сообщила, что задушила бывшего мужа.
Gazeta.SPb 02:08
Армия и оружие

Япония рассчитывает на скорейшее развертывание комплексов ПРО США

Японский министр обороны Таро Коно в ходе посещения Гавайских островов осмотрел установки наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore и выступил за их скорейшее развертывание в Японии.
Экономика сегодня вчера в 23:57
Финансы

Российские компании обновили рекорд по размещению облигаций

В 2019 году российские компании разместили облигации на 2,64 трлн рублей, что на 30% выше рекордного 2017 года.
Саминвестор 02:17
Происшествия

Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова

19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Газета.Ru вчера в 12:11
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Lenta.ru 01:32
Политика

Президент Эстонии рассказала, как надежды не оправдала Россия

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Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru вчера в 12:31
Авто

Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Новые автомобили вчера в 05:28
Кино

Бей осторожно: создатель «Мандалорца» раскрыл стоимость малыша Йоды

Телепрограмма вчера в 13:15
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