Общество

ИзвестияИзвестияКоличество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
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с чего всё началось

Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

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Россияне становились банкротами в прошлом году почти в 1,5 раза чаще, чем годом ранее

Эхо Москвывчера в 20:04

Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

ТАССвчера в 17:35

Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъвчера в 16:01

Отдали долг

Российская газетавчера в 16:01

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

WomanHit.ru вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности

Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
OAnews 12 января в 12:07
Хоккей

Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»

Чемпионат вчера в 23:11
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 12 января в 15:27
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Политика

Варшава решила не отмечать юбилей освобождения от фашистов

Труд вчера в 12:29
Политика

В США суд отклонил повторный иск ФАН против Facebook

"Тринадцатого января 2020 года суд удовлетворил иск Facebook об отклонении иска с запретом на повторную его подачу", - говорится в решении суда.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Футбол

В «Барселоне» официально сменился тренер

Вести.Ru вчера в 18:23
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Общество

Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения

Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Росбалт вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после вторых родов

12 января 37-летняя Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после появления на свет второго наследника.
RuNews24.ru вчера в 07:38
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Экономика

Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета

Согласно оценкам Счетной палаты, общий объем финансовых нарушений, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей, из них по уголовным делам — около 2-3 млрд руб. в год.
РБК вчера в 21:26
Кино

В сети появился трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

По сюжету фильм главный герой Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь ищет лекарство.
Inc-news.ru вчера в 12:49
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости вчера в 14:24
Биатлон

Тихонов намекнул на скорое увольнение Губерниева

Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов рассказал, что спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в скором времени могут отстранить от работы.
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия

Школы в Хабаровске эвакуируют из-за сообщений о минировании

Народные новости 12 января в 20:28
Кино

Бей осторожно: создатель «Мандалорца» раскрыл стоимость малыша Йоды

Телепрограмма вчера в 13:15
Гаджеты

Apple вскоре может выпустить 13-дюймовый MacBook с новой клавиатурой

Издание предположило, что Apple выпустит 13-дюймовый MacBook Pro (модель A2289) с обновленной клавиатурой Magic Keyboard, в основу которой ляжет ножничный механизм (scissor switches).
REGNUM вчера в 23:25
Политика

СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии

Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
Известия вчера в 19:48
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

РБК вчера в 11:38
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
Коммерсантъ 12 января в 16:30
Происшествия

СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев

Житель села Бобровка Алтайского края задержан по подозрению в убийстве.
Российская газета вчера в 03:49
Общество

На первом в 2020 году заседании правительства Алтайского края обсудят планы дорожных работ, получение муниципалитетами паспортов готовности к зиме, а также уборку снега на улицах городов

На обсуждение будут вынесены три вопроса. Среди них – планы проведения дорожных работ в Алтайском крае в 2020 году.
Катунь 24 вчера в 08:07
Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Народные новости вчера в 02:43
Шоу-бизнес

Валерия ответила на совет покинуть Россию

Певица Валерия с иронией отнеслась к пожеланию уехать из России, которое высказала пользовательница соцсети.
News.ru вчера в 21:42
Игры

Фанаты «Гарри Поттера» создали в Minecraft игру по любимой книге

Энтузиасты создают полноценную ролевую игру по вселенной «Гарри Поттера» на основе Minecraft.
REGNUM вчера в 02:46
Кино

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

РБК вчера в 08:53
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