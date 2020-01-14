Экономика

Газета.RuГазета.RuКоличество банкротств в России выросло на 57% за 2019 год

В России количество обанкротившихся граждан выросло на 57% за 2019 год. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Федресурса". Так, в прошлом году несостоятельными были признаны 69 тысяч жителей России.
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Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известия16:01

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Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известия16:33

Россияне стали разоряться в полтора раза чаще в 2019 году. Среди лидеров по банкротствам — регион Урала

URA.Ru17:47

«Известия»: число банкротов в России в 2019 году выросло на 56,8%

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Интерфакс16:14

Отдали долг

Российская газета16:01

Граждане банкротятся все активнее

Коммерсантъ16:01

Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБК19:10
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