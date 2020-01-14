Экономика

ИзвестияИзвестияКоличество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
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с чего всё началось

Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за 2019-й несостоятельными признаны 69 тыс. россиян.
Известиявчера в 16:01

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Россияне становились банкротами в прошлом году почти в 1,5 раза чаще, чем годом ранее

Эхо Москвывчера в 20:04

Количество банкротств в России за 2019 год выросло почти на 57%

РБКвчера в 19:10

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Российская газетавчера в 16:01

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ТАССвчера в 17:35

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Интерфаксвчера в 16:14

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URA.Ruвчера в 17:47

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Известиявчера в 16:33
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Nissan готовит план возможного выхода из альянса с Renault

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