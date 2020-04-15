Общество
Политическая ЭкспертизаКоличество безработных россиян увеличилось на 44 000 человек
Количество безработных граждан в России за последнее время увеличилось на 44 тысячи человек, а всего их стало 735 тысяч. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
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Глава Минтруда: более 1 миллиона семей обратились за выплатой в 5 тысяч рублей
Комсомольская правдавчера в 09:59
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Происшествия
Депутата Кухтуекова после стычки с приставами увезли в психиатрию
15 апреля в Горно-Алтайске судебные приставы наложили арест на автомобиль Lexus, принадлежащий депутату Госсобрания Сергею Кухтуекову.
Новости Горного Алтая 01:13
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14 апреля в 14:45
Общество
ВОЗ сообщает, что в мире коронавирусом заражено около 2 млн человек
Ранее ГЛАС сообщал, что в Мурманской области за зараженными коронавирусом будут следить посредством трекеров.
ГЛАС.RU вчера в 06:48
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Общество
Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»
Евразия Daily 00:51
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
Кино
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Экспресс газета вчера в 12:28
Армия и оружие
РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года
Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные материалы Центрального архива Министерства обороны России о Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года.
RT на русском вчера в 17:59
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
В Новосибирской области скончался первый пациент с коронавирусом
RT на русском 14 апреля в 12:27
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:57
Наука
Роботы будущего смогут получать энергию из металлического мусора
Робот-автомобиль смазывал свой путь гидрогелем на основе полимерных цепей и получал энергию из разрушения химических связей металлической поверхности, по которой передвигался.
Planet Today вчера в 07:03
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:47
Общество
Роскачество нашло в творожной массе плесень, свинец и кишечную палочку
Специалисты Роскачества исследовали творожную массу, из которой часто готовится пасха.
Российская газета 01:00
Кино
Появились новые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва
News.ru 14 апреля в 08:05
Единоборства
Уайлдер не признаёт чемпионство Фьюри
Sport.ru вчера в 15:59
Здоровье
Медработник заразился коронавирусом в Алтайском крае
Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае География COVID-19 в регионе расширяется Еще восемь инфицированных контактировали с людьми, у которых ранее выявили COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 00:01
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Экономика
Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты
Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM вчера в 16:32
Политика
В ЕП призвали бороться с «пропагандой» России и КНР на фоне пандемии
На рассмотрение Европарламента внесён проект резолюции, в котором говорится о необходимости противостоять «агрессивной пропаганде» России и Китая в ЕС на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 00:10
Происшествия
В Минстрое Алтайского края ведутся обыски
Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски в одном из подразделений Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края.
ТАСС 00:48
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Здоровье
В Приморье выделили три очага заражения коронавирусом
Три очага заражения коронавирусом выделено в Приморье - Михайловский район, село Подъяпольское и внутрибольничные случаи, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора края Олега Кожемяко.
РИА Новости вчера в 23:42
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна вчера в 13:56
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
RT на русском вчера в 22:59
Политика
Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.
Российская газета вчера в 19:39
Происшествия
В Кузбассе подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом
Продолжают лечиться 18 пациентов с коронавирусом.
REGNUM 00:50