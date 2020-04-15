Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаКоличество безработных россиян увеличилось на 44 000 человек

Количество безработных граждан в России за последнее время увеличилось на 44 тысячи человек, а всего их стало 735 тысяч. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
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В России с начала года возросло количество безработных граждан

REGNUMвчера в 09:55

В Минтруде назвали количество безработных в России

Газета.Ruвчера в 09:52

Число безработных в России увеличилось на 44 тыс. с начала 2020 года

ТАССвчера в 09:46

Число безработных в России с начала года выросло на 44 тысячи человек

РИА Новостивчера в 09:30

Минтруд оценил рост числа безработных с начала года

Rambler News Serviceвчера в 10:01

Глава Минтруда: более 1 миллиона семей обратились за выплатой в 5 тысяч рублей

Комсомольская правдавчера в 09:59

Больше 700 тысяч россиян оказались без работы. Из-за карантина их станет еще больше

URA.Ruвчера в 10:37
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Происшествия

Депутата Кухтуекова после стычки с приставами увезли в психиатрию

15 апреля в Горно-Алтайске судебные приставы наложили арест на автомобиль Lexus, принадлежащий депутату Госсобрания Сергею Кухтуекову.
Новости Горного Алтая 01:13
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Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14 апреля в 14:45
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Общество

ВОЗ сообщает, что в мире коронавирусом заражено около 2 млн человек

Ранее ГЛАС сообщал, что в Мурманской области за зараженными коронавирусом будут следить посредством трекеров.
ГЛАС.RU вчера в 06:48
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
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Экономика

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
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Общество

Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»

Евразия Daily 00:51
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Политика

Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний

В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
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Кино

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Экспресс газета вчера в 12:28
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Армия и оружие

РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало рассекреченные материалы Центрального архива Министерства обороны России о Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года.
RT на русском вчера в 17:59
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,2K
Происшествия

В Новосибирской области скончался первый пациент с коронавирусом

RT на русском 14 апреля в 12:27
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Энергетика

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:57
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Наука

Роботы будущего смогут получать энергию из металлического мусора

Робот-автомобиль смазывал свой путь гидрогелем на основе полимерных цепей и получал энергию из разрушения химических связей металлической поверхности, по которой передвигался.
Planet Today вчера в 07:03
Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира

Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:47
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Общество

Роскачество нашло в творожной массе плесень, свинец и кишечную палочку

Специалисты Роскачества исследовали творожную массу, из которой часто готовится пасха.
Российская газета 01:00
Кино

Появились новые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва

News.ru 14 апреля в 08:05
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Единоборства

Уайлдер не признаёт чемпионство Фьюри

Sport.ru вчера в 15:59
Здоровье

Медработник заразился коронавирусом в Алтайском крае

Сразу 11 новых заболевших коронавирусом нашли в Алтайском крае География COVID-19 в регионе расширяется Еще восемь инфицированных контактировали с людьми, у которых ранее выявили COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 00:01
187
Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
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Экономика

Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM вчера в 16:32
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Политика

В ЕП призвали бороться с «пропагандой» России и КНР на фоне пандемии

На рассмотрение Европарламента внесён проект резолюции, в котором говорится о необходимости противостоять «агрессивной пропаганде» России и Китая в ЕС на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 00:10
Происшествия

В Минстрое Алтайского края ведутся обыски

Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски в одном из подразделений Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края.
ТАСС 00:48
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Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
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Здоровье

В Приморье выделили три очага заражения коронавирусом

Три очага заражения коронавирусом выделено в Приморье - Михайловский район, село Подъяпольское и внутрибольничные случаи, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора края Олега Кожемяко.
РИА Новости вчера в 23:42
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Игры

Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю

Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна вчера в 13:56
6
Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
RT на русском вчера в 22:59
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Политика

Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.
Российская газета вчера в 19:39
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Происшествия

В Кузбассе подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом

Продолжают лечиться 18 пациентов с коронавирусом.
REGNUM 00:50
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