Экономика
Weacom.ruКоличество безработных в России может вырасти в шесть раз
Численность зарегистрированных безработных в РФ может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек. Такой прогноз дал Институт социальной политики НИУ ВШЭ.
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Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.Известиявчера в 17:01
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На официальном YouTube-канале российского Минобороны было опубликовано видео, на котором запечатлен первый в истории прыжок служащих ВДВ России с высоты 10 тыс. м в Арктике в районе архипелага Земля Франца Иосифа.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля.
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