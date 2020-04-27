Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.

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Численность зарегистрированных безработных в РФ может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек. Такой прогноз дал Институт социальной политики НИУ ВШЭ.

Количество безработных в России может вырасти в шесть раз

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