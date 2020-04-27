Экономика

Weacom.ruWeacom.ruКоличество безработных в России может вырасти в шесть раз

Численность зарегистрированных безработных в РФ может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек. Такой прогноз дал Институт социальной политики НИУ ВШЭ.
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с чего всё началось

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.
Известиявчера в 17:01

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Биржа труда не зовет: кому откажут в пособиях

Московский Комсомолец13:02

«Известия»: в России число зарегистрированных безработных может вырасти почти в шесть раз

ТАССвчера в 19:58

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Известиявчера в 17:01

Количество безработных в России может вырасти в шесть раз

URA.Ruвчера в 18:02

Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

РИА Новостивчера в 17:46

Эксперты: официальная безработица в России может вырасти в шесть раз

РЕН ТВвчера в 17:23

Аналитики предсказали рост безработицы в России в шесть раз

Телеканал 360°вчера в 18:58
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Культура

Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ

Piter.tv 10:00
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Общество

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
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Шоу-бизнес

Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана

Коммерсантъ Казань 02:33
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Общество

Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко

Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Общество

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
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Политика

На сколько дней продлят в России режим самоизоляции

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
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Общество

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Умер генеральный директор "Металлоинвеста", депутат Курской областной думы Андрей Варичев.
Вести.Ru 10:59
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Политика

Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец 08:54
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Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
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Общество

В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом

В Москве умерли еще 44 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Коммерсантъ 15:43
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Игры

Дату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров

Компания Sony объявила даты релиза одних из самых ожидаемых игр года: постапокалиптического боевика The Last of Us Part II (в России будет издаваться под названием "Одни из нас: Часть II") и самурайского экшена Ghost of Tsushima ("Призрак Цусимы").
Вести.Ru 13:48
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Общество

В ряде регионов России вводят масочный режим

В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31
8
Политика

В Южной Осетии утвердили Сталинир в качестве второго названия Цхинвала

«Установить в качестве символа города Цхинвал наименование "город Сталинир", используемое наряду с наименованием "город Цхинвал" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал, связанным с Великой Отечественной войной»,— говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 13:38
Здоровье

Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.
Газета.Ru 16:29
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Политика

Посольство США удалило сообщения о своей лаборатории на Украине

Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов.
РЕН ТВ 05:12
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением 9 мая

Владимир Путин выступит с обращением 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 15:57
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Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
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Происшествия

Заразились коронавирусом 26 медиков больницы «Электроника» в Воронеже

Приемное отделение «Электроники» принимает пациентов, в помещениях была произведена дезинфекция, тесты на коронавирус сделали всем сотрудникам.
Kursk.com 09:15
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Армия и оружие

В США показали прототип нового танка для сухопутных сил

В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело 04:01
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Общество

Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17
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Хоккей

Евгений Малкин помог детскому госпиталю в Питтсбурге

Хоккеист совершил пожертвование, позволившее приобрести необходимые товары, еду и настольные игры для детей.
Чемпионат 14:11
Экономика

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.
РБК 16:23
4
Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
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Футбол

Сезон чемпионата Аргентины досрочно завершён

Президент Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа сообщил, что чемпионат страны завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 16:34
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
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Здоровье

Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус

ToDay News Ufa 15:14
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни

После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса.
Челнинские известия 01:50
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Общество

Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению

По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
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Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО

Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ 16:48
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Происшествия

В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками

Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru 06:00
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