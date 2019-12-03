Футбол
Татар-информКоличество групп команд в ПФЛ сократится с пяти до четырех
Количество групп команд в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020/2021 сократится с пяти до четырех. Об этом сообщает сайт «Чемпионат».
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Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Экономика
В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%
В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
Армия и оружие
На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС «Аль-Баас»
Стратегически важную гидроэлектростанцию "Аль-Баас" восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» вывезен на старт
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 3 декабря 2019 года, грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» был вывезен из монтажно-испытательного корпуса и установлен на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.
Авто
С 1 января для российских водителей вводятся новые штрафы
С 1 января 2020 года для российских водителей вводятся новые штрафы. Первый из них касается ночной парковки во дворах многоквартирных домов.
Политика
Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Спорт
Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира
Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
Гаджеты
Компания Huawei научилась обходиться без американских чипов
Китайская компания Huawei научилась обходиться без американских чипов, избавившись от соответствующих компонентов в смартфоне Mate 30 Pro и своих базовых станциях сети связи пятого поколения.
Экономика
В России сократят расходы на образование, медицину и социалку
Расходы в следующем году вырастут, согласно закону, на 247,9 миллиарда рублей.
Политика
США снова не выдали визы российской делегации
Члены делегация Федерального казначейства России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, не получили визы.
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень опасности
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий - метеорологи прогнозируют гололед и метель, а также порывистый ветер.
Шоу-бизнес
Фотографии обнаженной Риты Дакоты появились в интернете
Снимки были опубликованы больше суток назад и уже собрали тысячи восхищенных комментариев фанатов как певицы, так и фотографа Александры Буримовой.
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Политика
В следующую Госдуму могут пройти всего три партии
Свой прогноз эксперты дают на основе анализа результатов голосования по партспискам в ходе региональных и муниципальных выборов 2018–2019 гг. Всего за этот период прошло 272 кампании со смешанным или чисто пропорциональным голосованием, которые затронули 53 региона с 39,34 млн избирателей – это 36,3% от их общего числа в России, говорится в докладе.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек
По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек.
Происшествия
На Камчатке стая собак напала на ребенка
В городе Вилючинске Камчатского края на 11-летнюю девочку напала свора собак. Соответствующее видео опубликовало издание "Кам 24".
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Транспорт
В московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Политика
Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео
Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Наука
РФФИ получит право управлять системой подписки на научные журналы с 2020 года
В конце октября стало известно о проводимой Минобрнауки реформе системы национальной подписки на базы данных и научные журналы, необходимые ученым для работы.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Политика
Трамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить
Президент США в свою очередь заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников террористов
Хоккей
«Нью-Джерси Девилз» уволил главного тренера
Клуб НХЛ «Нью Джерси Девилз» уволил главного тренера команды Джона Хайнса.
Политика
Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»
Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».