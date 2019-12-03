Количество групп команд в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020/2021 сократится с пяти до четырех. Об этом сообщает сайт «Чемпионат».

Количество групп команд в ПФЛ сократится с пяти до четырех

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