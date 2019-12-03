Футбол

Татар-информТатар-информКоличество групп команд в ПФЛ сократится с пяти до четырех

Количество групп команд в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020/2021 сократится с пяти до четырех. Об этом сообщает сайт «Чемпионат».
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Революция в ПФЛ. Как это будет

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Футбол на Дальнем Востоке умрет уже через год. Клубы потратят на перелеты на 14 млн больше

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Президент ПФЛ — о реформе: старая система требует пересмотра

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В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

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В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Sportbox.RU07:47

Колосков: без реформы ПФЛ футбол на Дальнем Востоке умер бы

РИА Новости08:51
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Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери

Слово и Дело вчера в 16:31
Общество

Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
REGNUM 19:05
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Экономика

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
Известия 01 декабря в 20:19
Армия и оружие

На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС «Аль-Баас»

Стратегически важную гидроэлектростанцию "Аль-Баас" восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.
РИА Новости 21:10
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» вывезен на старт

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 3 декабря 2019 года, грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» был вывезен из монтажно-испытательного корпуса и установлен на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур.
3DNews 01:21
Авто

С 1 января для российских водителей вводятся новые штрафы

С 1 января 2020 года для российских водителей вводятся новые штрафы. Первый из них касается ночной парковки во дворах многоквартирных домов.
UfacityNews.ru 15:31
Политика

Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
РИА Новости 18:36
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Спорт

Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира

Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
Metaratings 03:38
Гаджеты

Компания Huawei научилась обходиться без американских чипов

Китайская компания Huawei научилась обходиться без американских чипов, избавившись от соответствующих компонентов в смартфоне Mate 30 Pro и своих базовых станциях сети связи пятого поколения.
UfacityNews.ru вчера в 15:27
Экономика

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Расходы в следующем году вырастут, согласно закону, на 247,9 миллиарда рублей.
Pravda.Ru 21:54
Политика

США снова не выдали визы российской делегации

Члены делегация Федерального казначейства России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, не получили визы.
Коммерсантъ 20:46
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень опасности

В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий - метеорологи прогнозируют гололед и метель, а также порывистый ветер.
Российская газета 07:35
Шоу-бизнес

Фотографии обнаженной Риты Дакоты появились в интернете

Снимки были опубликованы больше суток назад и уже собрали тысячи восхищенных комментариев фанатов как певицы, так и фотографа Александры Буримовой.
iReactor 07:55
Политика

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Известия 21:56
Политика

В следующую Госдуму могут пройти всего три партии

Свой прогноз эксперты дают на основе анализа результатов голосования по партспискам в ходе региональных и муниципальных выборов 2018–2019 гг. Всего за этот период прошло 272 кампании со смешанным или чисто пропорциональным голосованием, которые затронули 53 региона с 39,34 млн избирателей – это 36,3% от их общего числа в России, говорится в докладе.
Ведомости 16:00
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек

По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек.
Российская газета 07:38
Происшествия

На Камчатке стая собак напала на ребенка

В городе Вилючинске Камчатского края на 11-летнюю девочку напала свора собак. Соответствующее видео опубликовало издание "Кам 24".
Газета.Ru 21:37
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 19:15
Происшествия

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Российская газета 16:41
Транспорт

В московском метро подорожает проезд

Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Lenta.ru 09:21
Политика

Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео

Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Московский Комсомолец 14:46
Наука

РФФИ получит право управлять системой подписки на научные журналы с 2020 года

В конце октября стало известно о проводимой Минобрнауки реформе системы национальной подписки на базы данных и научные журналы, необходимые ученым для работы.
ТАСС Наука 07:01
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Политика

Трамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить

Президент США в свою очередь заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения.
Газета.Ru 14:16
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку беспилотников террористов

Экономика сегодня 01 декабря в 13:39
Хоккей

«Нью-Джерси Девилз» уволил главного тренера

Клуб НХЛ «Нью Джерси Девилз» уволил главного тренера команды Джона Хайнса.
Советский спорт 22:10
Политика

Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»

Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».
Капитал страны вчера в 09:27
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