Футбол
Татар-информКоличество групп команд в ПФЛ сократится с пяти до четырех
Количество групп команд в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020/2021 сократится с пяти до четырех. Об этом сообщает сайт «Чемпионат».
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Наука
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет.
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
Технологии
Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Общество
Путин утвердил штрафы за отказ от локализации данных россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отказ хранения персональных данных россиян на территории РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Политика
СМИ сообщили о задержании в Германии экс-депутата Рады Онищенко
Бывшего депутата Рады Онищенко задержали в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Гаджеты
Второй Samsung Galaxy Fold оценят вдвое дешевле
Что касается стоимости новой модели, то она окажется вдвое меньше, так как высокая цена текущего Samsung Galaxy Fold объясняется небольшими объемами выпуска и новизной.
Кино
Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
Политика
Замглавы Пентагона: СССР не выдержал соперничества с США и проиграл
Советский Союз проиграл холодную войну, потому что не смог угнаться за реализацией американских принципов, заявил замглавы Пентагона Майкл Гриффин, сообщает 3 декабря Defense News.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Энергетика
Россия и Украина продлили договор на транзит нефти
Новый документ будет действовать до 1 января 2030 г. Согласно заявлению украинской компании, дополнительное соглашение гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины, а также создает основу для загрузки системы магистральных нефтепроводов нефтью в направлении стран Европы.
Гаджеты
Анонс Xiaomi Mi 10 ожидается завтра
Как оказалось, президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) входит в число приглашенных на мероприятие.
Кино
Мартин Скорсезе начнет съемки следующего фильма в марте 2020 года
Оператор последней на сегодняшний день картины Мартина Скорсезе «Ирландец» Родриго Прието в телефонном интервью с Collider сообщил, что съемки следующего фильма мастера, триллера «Убийцы цветочной луны», стартуют уже скоро — в марте 2020 года.
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев получил травму на тренировке
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев получил травму на одной из тренировок.
Общество
Ким Чен Ын открыл новый город-утопию в КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в открытии нового города в уезде Самджиён на северо-востоке КНДР.
Шоу-бизнес
Солистка Artik&Asti выходит замуж
Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Происшествия
7 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье
В результате аварии пострадали 7 человек, двое из них госпитализированы. Всего в автобусе находилось 48 человек.
Происшествия
Прокуратура попросила отклонить жалобу Голунова на бездействие СК
Прокурор обратилась в суд и попросила отклонить жалобу журналиста Ивана Голунова, заявившего о бездействии следствия по расследованию его дела.
Здоровье
Жители Ленобласти в два раза чаще стали проходить диспансеризацию
За 10 месяцев 2019 года по результатам диспансеризации впервые выявлено 56,2 тыс. заболеваний против 22 тыс. за аналогичный период прошлого года.
Экономика
Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи
Президент Сбербанка Герман Греф предложил зампреду правительства Максиму Акимову наложить дополнительные ограничения на организации, выдающие электронные подписи.
Космос
Источник рассказал о планах запуска «Союзов» с Куру в 2020 году
Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечается осуществить в следующем году с космодрома Куру во Французской Гвиане, один из них - с британскими спутниками связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой пойдут в школу за 340 тысяч рублей в месяц
Придется платить 340 тысяч рублей в месяц и сразу за двух детей.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.