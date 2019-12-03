Количество групп команд в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020/2021 сократится с пяти до четырех. Об этом сообщает сайт «Чемпионат».

Количество групп команд в ПФЛ сократится с пяти до четырех

Общество WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.

Общество Путин утвердил штрафы за отказ от локализации данных россиян Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отказ хранения персональных данных россиян на территории РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Происшествия В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского 19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.

Гаджеты Второй Samsung Galaxy Fold оценят вдвое дешевле Что касается стоимости новой модели, то она окажется вдвое меньше, так как высокая цена текущего Samsung Galaxy Fold объясняется небольшими объемами выпуска и новизной.

Энергетика Россия и Украина продлили договор на транзит нефти Новый документ будет действовать до 1 января 2030 г. Согласно заявлению украинской компании, дополнительное соглашение гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины, а также создает основу для загрузки системы магистральных нефтепроводов нефтью в направлении стран Европы.

Кино Мартин Скорсезе начнет съемки следующего фильма в марте 2020 года Оператор последней на сегодняшний день картины Мартина Скорсезе «Ирландец» Родриго Прието в телефонном интервью с Collider сообщил, что съемки следующего фильма мастера, триллера «Убийцы цветочной луны», стартуют уже скоро — в марте 2020 года.

Шоу-бизнес Солистка Artik&Asti выходит замуж Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.

Происшествия Прокуратура попросила отклонить жалобу Голунова на бездействие СК Прокурор обратилась в суд и попросила отклонить жалобу журналиста Ивана Голунова, заявившего о бездействии следствия по расследованию его дела.

Экономика Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи Президент Сбербанка Герман Греф предложил зампреду правительства Максиму Акимову наложить дополнительные ограничения на организации, выдающие электронные подписи.