Футбол

Татар-информТатар-информКоличество групп команд в ПФЛ сократится с пяти до четырех

Количество групп команд в Профессиональной футбольной лиге в сезоне 2020/2021 сократится с пяти до четырех. Об этом сообщает сайт «Чемпионат».
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Революция в ПФЛ. Как это будет

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Футбол на Дальнем Востоке умрет уже через год. Клубы потратят на перелеты на 14 млн больше

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В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

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Андрей Соколов: Структура ПФЛ требовала пересмотра

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В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Sportbox.RU07:47

Колосков: без реформы ПФЛ футбол на Дальнем Востоке умер бы

РИА Новости08:51
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Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет

Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет.
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WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
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Технологии

Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года

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Происшествия

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Российская газета 16:41
Кино

В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

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Общество

Путин утвердил штрафы за отказ от локализации данных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отказ хранения персональных данных россиян на территории РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Rambler News Service вчера в 09:21
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма 09:30
Политика

СМИ сообщили о задержании в Германии экс-депутата Рады Онищенко

Бывшего депутата Рады Онищенко задержали в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.
ИА Новороссия 11:42
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Гаджеты

Второй Samsung Galaxy Fold оценят вдвое дешевле

Что касается стоимости новой модели, то она окажется вдвое меньше, так как высокая цена текущего Samsung Galaxy Fold объясняется небольшими объемами выпуска и новизной.
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Кино

Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
REGNUM 07:25
Политика

Замглавы Пентагона: СССР не выдержал соперничества с США и проиграл

Советский Союз проиграл холодную войну, потому что не смог угнаться за реализацией американских принципов, заявил замглавы Пентагона Майкл Гриффин, сообщает 3 декабря Defense News.
Красная весна 17:47
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС 16:04
Энергетика

Россия и Украина продлили договор на транзит нефти

Новый документ будет действовать до 1 января 2030 г. Согласно заявлению украинской компании, дополнительное соглашение гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины, а также создает основу для загрузки системы магистральных нефтепроводов нефтью в направлении стран Европы.
Ведомости 09:10
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Анонс Xiaomi Mi 10 ожидается завтра

Как оказалось, президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) входит в число приглашенных на мероприятие.
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Кино

Мартин Скорсезе начнет съемки следующего фильма в марте 2020 года

Оператор последней на сегодняшний день картины Мартина Скорсезе «Ирландец» Родриго Прието в телефонном интервью с Collider сообщил, что съемки следующего фильма мастера, триллера «Убийцы цветочной луны», стартуют уже скоро — в марте 2020 года.
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Футбол

Тренер «Уфы» Евсеев получил травму на тренировке

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев получил травму на одной из тренировок.
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Общество

Ким Чен Ын открыл новый город-утопию в КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в открытии нового города в уезде Самджиён на северо-востоке КНДР.
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Шоу-бизнес

Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
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Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания 10:17
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК вчера в 15:30
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7 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

В результате аварии пострадали 7 человек, двое из них госпитализированы. Всего в автобусе находилось 48 человек.
РЕН ТВ 17:27
Происшествия

Прокуратура попросила отклонить жалобу Голунова на бездействие СК

Прокурор обратилась в суд и попросила отклонить жалобу журналиста Ивана Голунова, заявившего о бездействии следствия по расследованию его дела.
Газета.Ru вчера в 02:51
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Жители Ленобласти в два раза чаще стали проходить диспансеризацию

За 10 месяцев 2019 года по результатам диспансеризации впервые выявлено 56,2 тыс. заболеваний против 22 тыс. за аналогичный период прошлого года.
Ivbg.ru вчера в 09:19
Экономика

Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи

Президент Сбербанка Герман Греф предложил зампреду правительства Максиму Акимову наложить дополнительные ограничения на организации, выдающие электронные подписи.
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Космос

Источник рассказал о планах запуска «Союзов» с Куру в 2020 году

Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечается осуществить в следующем году с космодрома Куру во Французской Гвиане, один из них - с британскими спутниками связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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Автоспорт

Квят показал третье время на шинных тестах в Абу-Даби

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Шоу-бизнес

Дети Пугачевой пойдут в школу за 340 тысяч рублей в месяц

Придется платить 340 тысяч рублей в месяц и сразу за двух детей.
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Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике

Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Слово и Дело вчера в 20:50
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