Недвижимость

ИнтерфаксИнтерфаксКоличество ипотечных сделок в Москве снизилось за месяц на 13%

Всего же с января по август 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 57,3 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Количество зарегистрированных в Москве ипотек сократилось в августе

РИАМО10:23

В Москве отмечается рекордное снижение выдачи ипотечных кредитов

Вести Подмосковья08:14

Более 57 тысяч договоров по ипотеке на жилье заключили в Москве

Вечерняя Москва05:26

Более 57 тыс. договоров по ипотеке на жилье зарегистрировано в Москве в январе-августе

Агентство Москва05:01

В Москве зафиксировано рекордное снижение выдачи ипотечных кредитов

РБК04:01

Количество ипотечных сделок в Москве снизилось за месяц на 13%

Интерфакс03:51

В Москве за 8 месяцев число ипотечных сделок выросло на 5%

РИА Новости03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:33, Вашингтон
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Происшествия

Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского

РБК 09:44
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира.
РБК 03:09
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Армия и оружие

Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО

О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.
Lenta.ru 10:35
Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Происшествия

Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн

Известия 10:27
Экономика

В работе «Билайна» произошел сбой

Некоторые абоненты «Вымпелкома» (бренд «Билайн») в пятницу столкнулись с проблемами при получении sms-сообщений от банков.
Ведомости 11:26
Общество

Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад

РИА Новости 08:43
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета вчера в 21:20
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Футбол

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина

РИА Новости 09:34
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ 05:47
Космос

Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами

Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости вчера в 15:18
Религия

В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей

По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Политика

Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия 06:46
Общество

Ирина Шейк чуть не упала на подиуме в Милане

Знаменитая модель на днях чуть не упала на глазах мирового фэшн-сообщества. В Милане в самом разгаре Неделя моды.
Woman.ru 05:26
Политика

Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Политика

На Украине допустили возможность закупки газа в России

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Происшествия

Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца

Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
Единоборства

Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира по боксу

Российский боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
Sports.ru 10:52
Политика

Трамп назвал преемника Болтона на посту советника по нацбезопасности

Пост советника Трампа раньше занимал Джон Болтон, но 10 сентября лидер США объявил об его отставке и поблагодарил за работу.
Телеканал 360° 18 сентября в 09:32
Наука

Загрязнение воды признано одной из главных причин рака

Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 09:52
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности

Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости 07:32
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Гаджеты

В России начались продажи iPhone 11

В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 02:52
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

РИА Новости 09:26
Здоровье

Центр медицинской радиологии в Димитровграде принял первых пациентов

Ульяновская правда 07:17
Политика

Все главы городов и районов Крыма подали в отставку

В среду, 18 сентября, все главы муниципалитетов Крыма написали заявления о сложении полномочий.
КП - Крым 18 сентября в 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное