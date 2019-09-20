Недвижимость
ИнтерфаксКоличество ипотечных сделок в Москве снизилось за месяц на 13%
Всего же с января по август 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 57,3 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования.
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Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира.
РБК 03:09
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Армия и оружие
Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО
О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.
Lenta.ru 10:35
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Экономика
В работе «Билайна» произошел сбой
Некоторые абоненты «Вымпелкома» (бренд «Билайн») в пятницу столкнулись с проблемами при получении sms-сообщений от банков.
Ведомости 11:26
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина
РИА Новости 09:34
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ 05:47
Космос
Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости вчера в 15:18
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Общество
Ирина Шейк чуть не упала на подиуме в Милане
Знаменитая модель на днях чуть не упала на глазах мирового фэшн-сообщества. В Милане в самом разгаре Неделя моды.
Woman.ru 05:26
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Политика
На Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Происшествия
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца
Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
Единоборства
Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира по боксу
Российский боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
Sports.ru 10:52
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Трамп назвал преемника Болтона на посту советника по нацбезопасности
Пост советника Трампа раньше занимал Джон Болтон, но 10 сентября лидер США объявил об его отставке и поблагодарил за работу.
Телеканал 360° 18 сентября в 09:32
Наука
Загрязнение воды признано одной из главных причин рака
Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 09:52
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности
Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости 07:32
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Гаджеты
В России начались продажи iPhone 11
В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 02:52
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
РИА Новости 09:26
Здоровье
Центр медицинской радиологии в Димитровграде принял первых пациентов
Ульяновская правда 07:17
Политика
Все главы городов и районов Крыма подали в отставку
В среду, 18 сентября, все главы муниципалитетов Крыма написали заявления о сложении полномочий.
КП - Крым 18 сентября в 10:33