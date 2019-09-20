Недвижимость

ИнтерфаксИнтерфаксКоличество ипотечных сделок в Москве снизилось за месяц на 13%

Всего же с января по август 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 57,3 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования.
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В Москве за месяц число ипотечных сделок сократилось на 13%

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