Отмечается, что в августе в Москве оформлено 7 тыс. 6 договоров ипотечного кредитования. По сравнению с показателем июля – 8 тыс. 15 договоров - снижение составило 13%. В годовом выражении количество договоров уменьшилось на 15% – 8 тыс. 266 ипотек было зарегистрировано в августе прошлого года.

с чего всё началось

Всего же с января по август 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 57,3 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования.

Количество ипотечных сделок в Москве снизилось за месяц на 13%

Происшествия Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.

Политика В МИД Украины заявили о деградации санкций Запада против России Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что санкции Запада против России "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.

Политика В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.

Политика В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.

Спорт Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.

Здоровье В Туле назначен новый главврач областной клинической больницы На пост главного врача назначена Анна Савищева. До настоящего времени Анна Александровна возглавляла Городскую больницу №13.

Экономика За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76% С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.

Общество Роструд назвал регионы — лидеры по числу вакансий с высокой зарплатой В ведомстве сообщили, что в Красноярском крае наибольшее число предложений с высокой зарплатой — среди вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика На Украине допустили возможность закупки газа в России Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

Общество Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.

Экономика Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10% По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.

Политика Путин понаблюдает за активной фазой учений «Центр-2019» Уже сегодня, 19 сентября, президент РФ Владимир Путин после рабочей поездки в Ижевск отправится в Оренбургскую область, где посетит командно-штабные учения «Центр-2019».

Наука Загрязнение воды признано одной из главных причин рака Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.

Теннис Медведев обыграл Рублева в Санкт-Петербурге Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.

Технологии В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".

Религия В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.

Политика Киев объявил о планах продать крейсер «Украина» Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Религия Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.

Происшествия В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.