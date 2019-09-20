Недвижимость

ИнтерфаксИнтерфаксКоличество ипотечных сделок в Москве снизилось за месяц на 13%

Всего же с января по август 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 57,3 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования.
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В Москве отмечается рекордное снижение выдачи ипотечных кредитов

Вести Подмосковьявчера в 08:14

Более 57 тысяч договоров по ипотеке на жилье заключили в Москве

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Более 57 тыс. договоров по ипотеке на жилье зарегистрировано в Москве в январе-августе

Агентство Москвавчера в 05:01

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РБКвчера в 04:01

Количество ипотечных сделок в Москве снизилось за месяц на 13%

Интерфаксвчера в 03:51

В Москве за 8 месяцев число ипотечных сделок выросло на 5%

РИА Новостивчера в 03:40
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В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
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Первый тест AnTuTu от Huawei Mate 30 Pro был опубликован и показывает, что чип собственного дизайна HiSilicon компании Huawei догоняет конкурентов от Qualcomm и Apple, и оставляет за собой возможность занять первое место.
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