Недвижимость

ИнтерфаксИнтерфаксКоличество ипотечных сделок в Москве снизилось за месяц на 13%

Всего же с января по август 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 57,3 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования.
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В Москве отмечается рекордное снижение выдачи ипотечных кредитов

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Количество ипотечных сделок в Москве снизилось за месяц на 13%

Интерфакс03:51

Более 57 тысяч договоров по ипотеке на жилье заключили в Москве

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