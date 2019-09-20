Отмечается, что в августе в Москве оформлено 7 тыс. 6 договоров ипотечного кредитования. По сравнению с показателем июля – 8 тыс. 15 договоров - снижение составило 13%. В годовом выражении количество договоров уменьшилось на 15% – 8 тыс. 266 ипотек было зарегистрировано в августе прошлого года.

с чего всё началось

Всего же с января по август 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 57,3 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования.

Количество ипотечных сделок в Москве снизилось за месяц на 13%

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