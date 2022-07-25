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Количество кибератак на торговые сети в России выросло на 45%

В компании «Информзащита» рассказали “Ъ”, что в январе—июне число атак вирусов-шифровальщиков (вредоносные программы-вымогатели, останавливают работу IT-инфраструктуры компании) на российский ритейл увеличилось на 45% год к году.
Коммерсантъ
По оценкам Group-IB, в сравнении с первым полугодием 2021 года общее число атак выросло в четыре раза.
Моллы.Ru
В «Магните», «Вкусвилле», Х5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не стали комментировать ситуацию.
Коммерсантъ
В Wildberries сообщили, что в компании есть собственная команда IT-специалистов, благодаря которой при весенней атаке в первый день было восстановлено 80% функционала интернет-магазина, а данные покупателей не пострадали.
Коммерсантъ

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Количество кибератак на торговые сети в России выросло на 45%
Московский Комсомолец03:56
Количество атак на ритейл выросло почти вдвое
Коммерсантъ18:12
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Эксперты сообщили о росте числа кибератак на ретейл в России
РБК20:03
Число хакерских атак на российских ретейлеров выросло на 45% в январе–июне
Adindex.ru00:55

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