В компании «Информзащита» рассказали “Ъ”, что в январе—июне число атак вирусов-шифровальщиков (вредоносные программы-вымогатели, останавливают работу IT-инфраструктуры компании) на российский ритейл увеличилось на 45% год к году.
В Wildberries сообщили, что в компании есть собственная команда IT-специалистов, благодаря которой при весенней атаке в первый день было восстановлено 80% функционала интернет-магазина, а данные покупателей не пострадали.
Заявление бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и слова бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о наличии только двух гендеров являются революционными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram.
Уголовное дело завели на Украине против 26 сотрудников управления МВД в Херсонской области за то, что они добровольно согласились работать в правоохранительном органе после ее перехода под контроль РФ, сообщили в офисе украинского генпрокурора.