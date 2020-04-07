Коронавирус

ВедомостиВедомостиКоличество личных банкротств в России выросло на 68%

По данным издания, в Москве количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, Удмуртии оно увеличилось более чем в два раза.
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Количество личных банкротств в России выросло на 68%

Ведомости18:56

Предсказан рост числа банкротов в России

Lenta.ru18:34

«Известия»: число обанкротившихся россиян выросло на 68%. Будет больше

URA.Ru14:29

Число личных банкротств россиян выросло на 70%

РБК17:05

Вирус требует жертв: число банкротств резко увеличится в 2021 году

Известия17:05

Число личных банкротств россиян в начале года выросло на 70%

Эхо Москвы18:05

Число банкротов в Новосибирской области выросло на четверть

ФедералПрессвчера в 23:13
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Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Здоровье

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru 21:11
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус

OvideO.ru 14:10
Происшествия

В Приморье от коронавируса скончался второй пациент

Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:43
Общество

Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 19:05
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Здоровье

В Барнауле среди заразившихся коронавирусом есть ребенок

В Алтайском крае среди двенадцати заболевших COVID-19 есть один ребенок.
МонаВиста 09:07
Футбол

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 12:12
Общество

Алтайский край ужесточает условия самоизоляции

Барнаул, 6 апреля 2020, 13:33 — REGNUM В связи с выявленными в Алтайском крае 12 случаями заражения COVID-19 власти региона решили внести поправки в принятый ранее указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:33
Здоровье

В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом

В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердился коронавирус.
Информ Полис online 05:56
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК 21:00
Наука

Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель

Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель. Анализ крови может определить тяжесть состояния больного с COVID-19.
Lenta.ru 21:34
Кино

Финал «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Текущий сезон завершится 15-м эпизодом. Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv 09:38
Экономика

Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса

Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Коммерсантъ 09:42
Происшествия

В Китае за последние сутки от коронавируса никто не умер

Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки не выросло ни на одного человека, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек.
ТАСС 21:29
Наука

Представлен метод повышения эффективности светодиодных ламп

ToDay News Ufa 04 апреля в 14:23
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 16:44
Футбол

Василий Березуцкий прогнозирует волну разводов из-за карантина

Заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий считает, что из-за самоизоляции и карантина среди футболистов и обычных людей возрастет количество разводов.
Спорт-Экспресс 17:44
Экономика

Правительство утвердило меры для устойчивого развития экономики

Правительство России утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 15:47
Здоровье

Депутаты Заксобрания обсудили положение дел в Иркутской области на фоне коронавируса

В рамках мероприятия парламентарии обсудили текущее положение дел в регионе и обозначили цели на обозримое будущее.
IrkutskMedia 00:53
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

Модернизация одной из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка" завершена, первый образец готов к отправке в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).
РИА Новости 20:19
Музыка

Группа Little Big сыграет бесплатный онлайн-концерт

ParkSeason.ru 08:16
Здоровье

Билл Гейтс прогнозирует меньшее количество смертей от коронавируса

До того как пандемия будет взята под контроль, прогнозируется количество смертей от 100 тысяч до 240 тысяч.
Вести.Ru 02:49
Здоровье

Еще трое сахалинцев выздоровели от коронавируса

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук вместе с главным санитарным врачом Ольгой Фунтусовой принесли хорошие новости - трое из пяти больных коронавирусом излечились.
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«Салават Юлаев» повел в серии с «Сибирью» в виртуальном плей-офф КХЛ

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Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов

В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
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Футбол

Футболиста «Манчестер Сити» накажут за вызов проституток

Газета.Ru вчера в 13:18
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