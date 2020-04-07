Коронавирус
ВедомостиКоличество личных банкротств в России выросло на 68%
По данным издания, в Москве количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, Удмуртии оно увеличилось более чем в два раза.
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Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Здоровье
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
Происшествия
В Приморье от коронавируса скончался второй пациент
Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США
Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс».
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Здоровье
В Барнауле среди заразившихся коронавирусом есть ребенок
В Алтайском крае среди двенадцати заболевших COVID-19 есть один ребенок.
Футбол
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Общество
Алтайский край ужесточает условия самоизоляции
Барнаул, 6 апреля 2020, 13:33 — REGNUM В связи с выявленными в Алтайском крае 12 случаями заражения COVID-19 власти региона решили внести поправки в принятый ранее указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом
В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердился коронавирус.
Политика
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
Наука
Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель
Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель. Анализ крови может определить тяжесть состояния больного с COVID-19.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Текущий сезон завершится 15-м эпизодом. Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Происшествия
В Китае за последние сутки от коронавируса никто не умер
Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки не выросло ни на одного человека, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек.
Наука
Представлен метод повышения эффективности светодиодных ламп
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности
Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
Футбол
Василий Березуцкий прогнозирует волну разводов из-за карантина
Заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий считает, что из-за самоизоляции и карантина среди футболистов и обычных людей возрастет количество разводов.
Экономика
Правительство утвердило меры для устойчивого развития экономики
Правительство России утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Здоровье
Депутаты Заксобрания обсудили положение дел в Иркутской области на фоне коронавируса
В рамках мероприятия парламентарии обсудили текущее положение дел в регионе и обозначили цели на обозримое будущее.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
Модернизация одной из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка" завершена, первый образец готов к отправке в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).
Музыка
Группа Little Big сыграет бесплатный онлайн-концерт
Здоровье
Билл Гейтс прогнозирует меньшее количество смертей от коронавируса
До того как пандемия будет взята под контроль, прогнозируется количество смертей от 100 тысяч до 240 тысяч.
Здоровье
Еще трое сахалинцев выздоровели от коронавируса
Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук вместе с главным санитарным врачом Ольгой Фунтусовой принесли хорошие новости - трое из пяти больных коронавирусом излечились.
Хоккей
«Салават Юлаев» повел в серии с «Сибирью» в виртуальном плей-офф КХЛ
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Футбол