Коронавирус
ВедомостиКоличество личных банкротств в России выросло на 68%
По данным издания, в Москве количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, Удмуртии оно увеличилось более чем в два раза.
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Кино
Кинематограф, живи: фильмы продолжают снимать и на самоизоляции
Кадры со съёмок фильма «Удалёнка» Участником конкурса короткометражек в формате Screenlife может стать каждый, кто оказался на самоизоляции.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала свое свадебное платье
Возможно, теперь журналисты смогут выяснить, кто же является таинственным женихом Волочковой.
Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Политика
Мишустин раскритиковал закрывших границы регионов губернаторов
Премьер-министр Михаил Мишустин обрушился с жесткой критикой в адрес ряда губернаторов, принявших решение о закрытии административных границ вверенных им регионов в связи с коронавирусом.
Политика
США обвинили в незаконном присваивании 200 тыс. масок для Германии
Германия останется без 200 тыс. респираторных масок, заказанных в Китае для немецкой полиции, из-за того, что их конфисковали в Бангкоке и отправили в США.
Технологии
Tesla показала аппарат ИВЛ, собранный из запчастей электромобиля
Tesla показала аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сделанный из запчастей Tesla Model 3. Предполагается, что устройство даст шанс выжить людям с тяжелой формой отека легких, вызванной Covid-19.
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Здоровье
ВОЗ призвала носить маски только теми, кто в них нуждается
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что чрезмерное и неправильное использование медицинских и защитных масок населением может привести к негативным последствиям, так как не принесет существенной пользы, но создаст дефицит и нехватку для действительно нуждающихся в них.
Экономика
Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса
Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Происшествия
В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Здоровье
В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом
В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердися коронавирус.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом.
Космос
Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа
Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.
Общество
Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса
По мнению специалиста, замедление разработки вакцины от коронавируса объясняется отсутствием в данное время лабораторных животных, которые чувствительны к инфекции.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
Кадыров похвалил полицейского, избившего нарушителя самоизоляции
Шоу-бизнес
Елена Воробей рассказала о спасении дочери от инвалидности
Дочь юмористки Елены Воробей могла остаться инвалидом, если бы ей не сделали операцию на позвоночнике.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Авто
Mercedes-Benz Pullman с салоном Maybach 62 продают за 2 млн евро
В Нидерландах салон Auto Leitner продаёт единственный в своём роде рестомод Mercedes-Benz 600 Pullman 1975 года выпуска за 2 млн 150 тыс. евро, это примерно 178 млн рублей.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Происшествия
Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине
Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу
Политика
Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил бездействие президента Белоруссии Александра Лукашенко и отсутствие карантинных мер в стране во время пандемии коронавируса.
Происшествия
В «Гидре» запустили печатные станки
Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Общество
В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом
Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции.