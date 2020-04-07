По данным издания, в Москве количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, Удмуртии оно увеличилось более чем в два раза.

Количество личных банкротств в России выросло на 68%

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Происшествия Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».

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