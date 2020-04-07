Коронавирус

ВедомостиВедомостиКоличество личных банкротств в России выросло на 68%

По данным издания, в Москве количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, Удмуртии оно увеличилось более чем в два раза.
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Число личных банкротств россиян выросло на 70%

РБК17:05

Предсказан рост числа банкротов в России

Lenta.ru18:34

Число личных банкротств россиян в начале года выросло на 70%

Эхо Москвы18:05

Количество личных банкротств в России выросло на 68%

Ведомости18:56

Вирус требует жертв: число банкротств резко увеличится в 2021 году

Известия17:05

«Известия»: число обанкротившихся россиян выросло на 68%. Будет больше

URA.Ru14:29

Число банкротов в Новосибирской области выросло на четверть

ФедералПрессвчера в 23:13
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Кино

Кинематограф, живи: фильмы продолжают снимать и на самоизоляции

Кадры со съёмок фильма «Удалёнка» Участником конкурса короткометражек в формате Screenlife может стать каждый, кто оказался на самоизоляции.
Фильм Про 06:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала свое свадебное платье

Возможно, теперь журналисты смогут выяснить, кто же является таинственным женихом Волочковой.
RuNews24.ru 02:14
Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Lenta.ru 15:23
Политика

Мишустин раскритиковал закрывших границы регионов губернаторов

Премьер-министр Михаил Мишустин обрушился с жесткой критикой в адрес ряда губернаторов, принявших решение о закрытии административных границ вверенных им регионов в связи с коронавирусом.
Взгляд.ру 03:57
Политика

США обвинили в незаконном присваивании 200 тыс. масок для Германии

Германия останется без 200 тыс. респираторных масок, заказанных в Китае для немецкой полиции, из-за того, что их конфисковали в Бангкоке и отправили в США.
Газета.Ru 04 апреля в 01:44
Технологии

Tesla показала аппарат ИВЛ, собранный из запчастей электромобиля

Tesla показала аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сделанный из запчастей Tesla Model 3. Предполагается, что устройство даст шанс выжить людям с тяжелой формой отека легких, вызванной Covid-19.
Вести.Ru 13:38
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Здоровье

ВОЗ призвала носить маски только теми, кто в них нуждается

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что чрезмерное и неправильное использование медицинских и защитных масок населением может привести к негативным последствиям, так как не принесет существенной пользы, но создаст дефицит и нехватку для действительно нуждающихся в них.
Московский Комсомолец 13:07
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Экономика

Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса

Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Ведомости 11:53
Происшествия

В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Lenta.ru 20:08
Здоровье

В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом

В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердися коронавирус.
Информ Полис online 05:56
Общество

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом.
Медиазона 15:03
Космос

Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа

Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.
Газета.Ru 19:58
Общество

Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса

По мнению специалиста, замедление разработки вакцины от коронавируса объясняется отсутствием в данное время лабораторных животных, которые чувствительны к инфекции.
Янаульские зори 00:05
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Общество

Кадыров похвалил полицейского, избившего нарушителя самоизоляции

Новые Известия 08:27
Шоу-бизнес

Елена Воробей рассказала о спасении дочери от инвалидности

Дочь юмористки Елены Воробей могла остаться инвалидом, если бы ей не сделали операцию на позвоночнике.
Телеканал 360° 17:51
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Авто

Mercedes-Benz Pullman с салоном Maybach 62 продают за 2 млн евро

В Нидерландах салон Auto Leitner продаёт единственный в своём роде рестомод Mercedes-Benz 600 Pullman 1975 года выпуска за 2 млн 150 тыс. евро, это примерно 178 млн рублей.
Тарантас Ньюс 06:50
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Газета.Ru 06:32
Происшествия

Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине

Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».
REGNUM 09:04
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу

Национальная служба новостей 09:58
Политика

Врач объяснил бездействие Лукашенко во время коронавируса

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил бездействие президента Белоруссии Александра Лукашенко и отсутствие карантинных мер в стране во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:55
Происшествия

В «Гидре» запустили печатные станки

Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Коммерсантъ 18:17
Авто

Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Car.ru 04:03
Общество

В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом

Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции.
URA.Ru 18:39
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