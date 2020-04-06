Коронавирус

ВедомостиВедомостиКоличество личных банкротств в России выросло на 68%

По данным издания, в Москве количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, Удмуртии оно увеличилось более чем в два раза.
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Количество личных банкротств в России выросло на 68%

Ведомости18:56

Число личных банкротств россиян выросло на 70%

РБК17:05

Число личных банкротств россиян в начале года выросло на 70%

Эхо Москвы18:05

Предсказан рост числа банкротов в России

Lenta.ru18:34

Вирус требует жертв: число банкротств резко увеличится в 2021 году

Известия17:05

Долги, обнуляйтесь. Можно ли быстро и безболезненно обанкротиться в условиях пандемии?

Фонтанка.Ру04:09

Число банкротов в Новосибирской области выросло на четверть

ФедералПрессвчера в 23:13
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Происшествия

Коронавирус подозревают у 20 человек в Хабаровском крае

В Хабаровском крае коронавирус по-прежнему подтвержден у 11 человек, однако людей с подозрением на COVID-19 стало больше.
EastRussia 22:16
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус

Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.
Территория новостей 12:40
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 21:58
Происшествия

19-летний парень упал с высоты 10 этажа в Благовещенске

ИА Порт Амур 22:12
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Происшествия

В «Гидре» запустили печатные станки

Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Коммерсантъ 18:17
Игры

Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000

В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Игромания.ру 12:59
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Общество

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь

В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Эхо Москвы 15:00
Общество

Исследование: учителя столкнулись с проблемами дистанционного обучения

Порядка 80% учителей в России столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, чаще всего это технические трудности и психологическая неготовность к такому формату, свидетельствуют данные исследования Общероссийского народного фронта.
РИА Новости 21:09
Космос

Раскрыт новый процесс, помогающий планетам становиться обитаемыми

Ин-спейс.ру 11:00
Единоборства

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

RT на русском 16:19
Общество

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 16:44
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 22:33
Здоровье

ВОЗ призвала носить маски только теми, кто в них нуждается

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что чрезмерное и неправильное использование медицинских и защитных масок населением может привести к негативным последствиям, так как не принесет существенной пользы, но создаст дефицит и нехватку для действительно нуждающихся в них.
Московский Комсомолец 13:07
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на семь

Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось до 50, сообщает минздрав республики. В понедельник сообщалось о 43 зараженных.
РИА Новости 23:09
Экономика

Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса

Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Ведомости 11:53
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ вчера в 08:52
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Футбол

Рами в шоке. Защитник «Сочи» рассказал, что с ним происходит

34-летний защитник Адиль Рами, в феврале перешедший в «Сочи», дал интервью Radio Monte-Carlo, вещающему на Францию и Монако.
Спорт-Экспресс 14:34
Армия и оружие

Под кровлю: В России продолжается строительство медицинских центров

Кровельные работы ведутся в 10 из 16 строящихся на территории РФ многофункциональных медицинских центрах.
РЕН ТВ 22:10
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы

С 6 апреля Россия возобновила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из зарубежных стран.
RT на русском 15:52
Экономика

Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Ведомости 10:41
Общество

Почти 80 тысяч человек получили «дальневосточный гектар»

Почти 80 тысяч человек получили земельные участки по программе "дальневосточный гектар", заявил вице-премьер Юрий Трутнев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 07:52
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 04:11
Здоровье

Еще трое сахалинцев выздоровели от коронавируса

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук вместе с главным санитарным врачом Ольгой Фунтусовой принесли хорошие новости - трое из пяти больных коронавирусом излечились.
АСТВ 20:37
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 15:47
Общество

Бабушкам выпишут электронный больничный

В личном кабинете на сайте Фонда социального страхования написано, что электронный листок нетрудоспособности выдан: дата открытия - день пересечения границы.
Российская газета вчера в 00:00
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