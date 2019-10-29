Экономика
ИзвестияКоличество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов, вероятно, сократится с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме.
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с чего всё началось
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.Известия17:01
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Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
Хоккей
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Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
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Форвард «Авангарда» Никита Щербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
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Lamborghini отправила карбон в космос для исследований
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Curiosity сделал новое селфи на Марсе
Марсоход Curiosity прислал новое селфи с поверхности Красной планеты.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Кино
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Политика
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Главе палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в связи с началом процесса импичмента в отношении президента США Дональда Трампа демократы вынесут резолюцию о расследовании.
Здоровье
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Общество
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Средства планируется направить на приобретение или строительство 128 жилых помещений и проведение капитального ремонта в 474 жилых объектах.
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Экономика
Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых
Центральный банк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Причём впервые с декабря 2017 года она уменьшилась на 50 базисных пунктов.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
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Происшествия
В Екатеринбурге женщина выпала из окна роддома и погибла
Вечером 28 октября женщина выпала из окна роддома №40 в Екатеринбурге, и разбилась насмерть.
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В Дейр-эз-Зоре открыли понтонный мост через Евфрат
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Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
Наука
Человеческий волос может стать биомаркером при шизофрении
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