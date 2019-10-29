Экономика

ИзвестияИзвестияКоличество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов, вероятно, сократится с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме.
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с чего всё началось

Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.
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Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

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РЕН ТВ17:23

Число моногородов в России может уменьшиться почти вдвое, узнали СМИ

Газета.Ru17:49

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РБК21:46

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РИА Новости22:57

В России может вдвое уменьшиться число моногородов

News.ru19:41

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