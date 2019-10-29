Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов, вероятно, сократится с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме.

с чего всё началось

Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике. Предложения о сокращении количества моногородов в Минфин пока не поступали.

Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

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