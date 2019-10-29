Общество
ИзвестияКоличество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике. Предложения о сокращении количества моногородов в Минфин пока не поступали.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов, вероятно, сократится с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме.Известия19:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
РИА Новости 17:39
Армия и оружие
The Conversation (Австралия): могла ли атака легкой кавалерии в Балаклавском сражении завершиться успехом? (The Conversation)
В соответствии с нашей моделью, британские потери были бы на 19% выше, чем реальные потери в том сражении.
ИноСМИ 08:29
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru вчера в 03:54
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru 21:40
Армия и оружие
Трамп поблагодарил Россию за роль в ликвидации аль-Багдади
Российская газета вчера в 09:44
Наука
Шестой палец
Ища добычу, ай-ай блуждает по деревьям, простукивая их тонким третьим пальцем; если по стуку он понимает, что под корой есть полость, ай-ай резцами прогрызает в ней дырку и запускает туда длинный четвертый палец, ища жуков и личинок.
Наука и жизнь 26 октября в 01:00
Происшествия
В США заключенного выпустили из тюрьмы по ошибке
Заключенного на пожизненный срок в Америке выпустили на свободу из-за ошибки сотрудников тюрьмы.
Свободная Пресса 21:26
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ 26 октября в 15:56
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Происшествия
Жителей Магадана разбудило землетрясение
Как сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на магаданское отделение геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 15 километров, в 61 километре к северо-востоку от Магадана и в 37 километрах северо-восточнее поселка Ола.
Российская газета 20:48
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru вчера в 09:24
Гаджеты
Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249Q обладает поддержкой FreeSync
В ассортименте ASUS появился новый монитор игрового уровня — модель TUF Gaming VG249Q, оснащённая дисплеем на матрице IPS размером 23,8 дюйма по диагонали.
3DNews 02:11
Происшествия
В Новокузнецке расселили подъезд многоэтажки, где взорвался сейф
Жители всех квартир одного подъезда многоэтажки в Новокузнецке, где в субботу произошел взрыв и пожар, по решению мэрии расселены на время обследования дома, они размещены в гостинице и пункте временного пребывания, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии.
ТАСС 05:24
Гаджеты
Состоялся релиз дистрибутива MX Linux 19
Разработчики выпустили свежий релиз лёгкого дистрибутива MX Linux 19.
3DNews 06:14
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность
Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Neva.Today 18:34
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда вчера в 05:38
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
Армия и оружие
Курды отошли от границы Сирии и Турции
Представители вооруженные курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в воскресенье заявили, что окончательно отвели бойцов, вооружения и технику за 30-ти километровую зону от сирийско-турецкой границы.
Военное дело вчера в 09:05
Футбол
Карпин скептически оценил шансы «Ростова» на победу в РПЛ
Наставник футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин оценил шансы своей команды на чемпионский титул по итогам текущего сезона.
Sport.ru 18:13
Интернет
Windows 7 выдаёт уведомление о необходимости обновления до Windows 10
Как известно, после 14 января 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Эта система была выпущена 22 июля 2009 года, и на данный момент ей уже 10 лет.
3DNews вчера в 10:35
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День 12:42
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
Газета.Ru 16:04
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru 19:27
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46