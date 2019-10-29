Общество

Российская газетаРоссийская газетаКоличество моногородов в России может сократиться вдвое

Многие моногорода могут исчезнуть с карты России без финансовой поддержки. Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170. По данным издания, данный вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве.
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с чего всё началось

Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.
Известиявчера в 17:01

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В Госдуме допустили сокращение вдвое числа моногородов в России

RT на русскомвчера в 23:42

В России намерены вдвое сократить число моногородов

РИА Новостивчера в 22:57

Число моногородов в России может уменьшиться почти вдвое, узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 17:49

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

РБКвчера в 21:46

Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Известиявчера в 19:17

Эксперт не исключил сокращения моногородов вдвое

Коммерсантъвчера в 22:29

Количество моногородов в России могут сократить почти вдвое

РЕН ТВвчера в 17:23
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Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

РБК 00:13
Здоровье

Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС

Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
АМИТЕЛ 27 октября в 23:10
Хоккей

Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча

Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Sports.ru вчера в 12:02
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ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Горбачев оценил обещание Трампа заключить новый ДРСМД

Горбачев указал на то, что Соединенные Штаты намерены лишить ООН и ее Совет безопасности возможности решать вопросы безопасности и поставить на их место Североатлантического альянса.
ГЛАС.RU вчера в 05:06
Общество

Медведев распорядился создать игорную зону в Крыму

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны на территории Крыма.
РИА Новости Крым вчера в 04:34
Политика

В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы

Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию "историческим врагом" Европы.
Газета.Ru вчера в 23:23
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Политика

Посольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко

Власти США проявляют негуманное и жестокое обращение к россиянину Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме; Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 18:21
Футбол

«Фламенго» включился в борьбу за Ибрагимовича

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оказался в сфере интересов "Фламенго".
Soccer.ru вчера в 21:24
Политика

Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле

Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.
Российская газета вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Происшествия

Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать

Московский Комсомолец Чита 26 октября в 22:34
Наука

Нейросеть улучшила процесс решения задачи трех тел

Ученые из Нидерландов, Великобритании и Португалии разработали новый способ решения этой задачи, прибегая к помощи нейросети.
Vevby.ru вчера в 10:48
Спорт

WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 17:30
Здоровье

Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
Гаджеты

Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS

Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Реальное время 27 октября в 20:39
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Армия и оружие

Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ

Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских боевиков, проводивший разведку в районе села Сокольники.
ИА Новороссия вчера в 06:51
Общество

В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля

В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
АБН вчера в 00:28
Хоккей

Малкин подтвердил наличие гражданства США

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия

Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать

В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM 27 октября в 23:59
Происшествия

Младенец умер от голода на Урале

В Златоусте девятимесячный младенец скончался от голода, сообщает URA.RU со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка по Челябинской области Ирину Буторину.
Газета.Ru вчера в 16:04
Путешествия

Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники

Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.
RT на русском вчера в 21:17
Происшествия

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Ранее в мае 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщало о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.
РИА Новости вчера в 07:51
Происшествия

Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Армия и оружие

В Дейр-эз-Зоре открыли понтонный мост через Евфрат

Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии.
ТАСС вчера в 22:12
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