Общество
Российская газетаКоличество моногородов в России может сократиться вдвое
Многие моногорода могут исчезнуть с карты России без финансовой поддержки. Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170. По данным издания, данный вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве.
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с чего всё началось
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.Известиявчера в 17:01
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РИА Новости вчера в 19:00
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РИА Новости вчера в 08:45
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Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
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Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
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Происшествия
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В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
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