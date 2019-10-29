Общество

Российская газетаРоссийская газетаКоличество моногородов в России может сократиться вдвое

Многие моногорода могут исчезнуть с карты России без финансовой поддержки. Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170. По данным издания, этот вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве.
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с чего всё началось

Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.
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РИА Новостивчера в 22:57
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В США осужденного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы

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Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

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Российская газета вчера в 23:53
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Ученые открыли новое полезное свойство кофе

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Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
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Малкин оправдался за американский паспорт

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Посол Турции заявил, что нет нужды в новой операции на севере Сирии

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Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
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В Курганском городском суде начали рассматривать дело Романа Ванюкова

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Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
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Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
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Приморский перинатальный центр станет первым в России лечебным учреждением, оказывающим недоношенным детям комплексную помощь.
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