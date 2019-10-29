Общество

Российская газетаРоссийская газетаКоличество моногородов в России может сократиться вдвое

Многие моногорода могут исчезнуть с карты России без финансовой поддержки. Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170. По данным издания, этот вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве.
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с чего всё началось

Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.
Известиявчера в 17:01

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В России могут вдвое сократить количество моногородов

РИА Новостивчера в 22:57

В Госдуме допустили сокращение вдвое числа моногородов в России

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URA.Ruвчера в 22:00

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

РБКвчера в 21:46

Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Известиявчера в 19:17
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США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
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Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи

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