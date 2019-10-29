Общество

Российская газетаРоссийская газетаКоличество моногородов в России может сократиться вдвое

Многие моногорода могут исчезнуть с карты России без финансовой поддержки. Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170. По данным издания, этот вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве.
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с чего всё началось

Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.
Известиявчера в 17:01

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В Госдуме допустили сокращение вдвое числа моногородов в России

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Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Известиявчера в 19:17

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В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

РБКвчера в 21:46

Моногородов в России может стать в два раза меньше

РЕН ТВ00:26

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Газета.Ruвчера в 17:49
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Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе

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Газета.Ru 01:35
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Общество

Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов

Второй раз налог с продаж ввели в стране в 1998–1999 годах как региональный, при этом местные власти самостоятельно решали, вводить ли сбор на своей территории, а также устанавливали ставку в пределах максимальной — до 5%. При этом с введением пошлины прекращалось взимание большей части местных налогов, а также был предусмотрен список товаров и услуг, попадавших под сбор.
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Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
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Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

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Общество

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77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 28 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:07
Политика

Жириновский назвал источник угроз для всего человечества

РИА Новости вчера в 22:08
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Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

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Армия и оружие

Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии

Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
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Нурмагомедов-старший дал Кокляеву советы перед боем с Емельяненко

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