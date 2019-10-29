Общество

Российская газетаРоссийская газетаКоличество моногородов в России может сократиться вдвое

Многие моногорода могут исчезнуть с карты России без финансовой поддержки. Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170. По данным издания, этот вопрос неоднократно обсуждался на площадках в Госдуме и правительстве.
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с чего всё началось

Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.
Известиявчера в 17:01

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В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

РБКвчера в 21:46

Моногородов в России может стать в два раза меньше

РЕН ТВ00:26

В России могут вдвое сократить число моногородов

РИА Новостивчера в 22:57

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Коммерсантъвчера в 22:29

В Госдуме допустили сокращение вдвое числа моногородов в России

RT на русскомвчера в 23:42

Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Известиявчера в 19:17

Число моногородов в России может уменьшиться почти вдвое, узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 17:49
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RT на русском вчера в 18:02
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Наука

Ученые нашли новое полезное свойство кофе

Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска развития ряда заболеваний, заявили ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (США).
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Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления

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Происшествия

На вечеринке в центре Москвы от отравления скончались три человека

Трупы трех человек обнаружены в понедельник вечером в одной из квартир в центре Москвы. Еще один пострадавший госпитализирован.
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К властям США пришло осознание опасности превращения Украины в рассадник национализма, который стал угрожать не только Европе.
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В Уфе обнаружили автомобиль мужчины, который пропал с двумя сыновьями

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Российская газета вчера в 09:20
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«Коммерсантъ»: ритейлерам массово отказывают в лицензии на продажу алкоголя

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